Podpredseda Národnej rady (NR) SR a líder koaličnej SNS Andrej Danko víta, že parlament v utorok definitívne schválil návrh národniarov. Podľa novej legislatívy sa po novom bude môcť stať príslušníkom obecnej polície výlučne štátny občan Slovenskej republiky. Líder SNS o tom informoval na tlačovej konferencii, kde zároveň avizoval aj ďalšie politické kroky.
Zmeny v obecnej polícii a Dankove argumenty
Z vyjadrení lídra SNS k schválenej novele zákona o obecnej polícii vyplývajú nasledovné postoje a argumenty:
- „Je prirodzené, že obecná polícia by mala byť v rukách tých, ktorí sú štátnymi občanmi. Veď je prirodzené, že mestský policajt by mal mať znalosť slovenského jazyka, mal by mať inklinovanie k SR, keďže mu aj patria určité výhody,“ vyhlásil Andrej Danko,
- upozornil, že na mestskú políciu sa postupne prenášajú niektoré kompetencie zo štátnej polície, kde je štátne občianstvo nevyhnutnosťou,
- vyjadril tiež nepochopenie nad tým, prečo táto úprava vzbudila podľa neho zbytočné emócie „v radoch progresívcov“.
Ďalšie plány SNS: Starostovia a daň za autá
Andrej Danko na tlačovej konferencii avizoval, že strana SNS pripravuje do budúcna aj ďalšie legislatívne obmedzenia a zmeny:
- národniari chcú navrhnúť, aby starostami obcí a poslancami mestských zastupiteľstiev mohli byť výlučne občania SR,
- „Je predsa nepredstaviteľné, aby nám tu vznikali rôzne lokality, kde niekto na základe pobytov bude môcť nielen hlasovať, ale aj ovládnuť danú zónu,“ odôvodnil tento zámer,
- okrem toho plánuje predložiť zákon inšpirovaný Rakúskom, ktorý by zaviedol daň za používanie ciest pre cudzincov žijúcich na Slovensku (v tejto súvislosti poukázal na množstvo áut s ukrajinskými evidenčnými číslami).
Samotná novela zákona o obecnej polícii z dielne SNS má nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2027. Parlament však schválil aj prechodné ustanovenie pre súčasných zamestnancov. Pri tých príslušníkoch obecnej polície, ktorí síce nie sú občanmi SR, no budú k 31. decembru 2026 v riadnom pracovnom pomere k obci, sa bude podmienka štátneho občianstva automaticky považovať za splnenú.