Príslušníci trnavskej krajskej kriminálnej polície zatkli 41-ročného muža, ktorý je podozrivý z minuloročného výbuchu bankomatu v obci Madunice. Po obvinenom dlhší čas intenzívne pátrali, keďže sa pred spravodlivosťou zámerne ukrýval na neznámom mieste.
Zadržanie po rozsiahlom pátraní a obvinenia
Krajská kriminálka pracovala na prípade od jeho samého vzniku. Vďaka rozsiahlej operatívno-pátracej činnosti a dôkladnému vyšetrovaniu sa policajtom podarilo identifikovať muža podozrivého zo spáchania tohto skutku. Z doterajšieho vyšetrovania a policajných úkonov vyplývajú nasledovné skutočnosti:
- súčasťou vyšetrovania bola aj domová prehliadka, pri ktorej kriminalisti zaistili množstvo usvedčujúcich dôkazov,
- na ich základe muža obvinili zo zločinu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia,
- čelí tiež obvineniam z trestných činov krádeže a poškodzovania cudzej veci (spáchaných formou spolupáchateľstva),
- keďže sa obvinený naďalej ukrýval, Okresný súd Trnava vydal na základe výsledkov policajnej práce oficiálny príkaz na jeho zatknutie.
Priebeh výbuchu a kriminálna minulosť páchateľa
K samotnému skutku došlo v obci Madunice ešte v utorok 16. septembra 2025 krátko po druhej hodine ráno. Páchatelia vtedy použili na výbuch zmes výbušných plynov, ktorou masívne poškodili nielen samotný bankomat, ale aj budovu, v ktorej sa zariadenie nachádzalo. Z rozbitého bankomatu sa im následne podarilo odcudziť finančnú hotovosť.
Obvinenému mužovi hrozí v zmysle zákona trest odňatia slobody až na päť rokov. Ako vyplýva z informácií polície, nejde o jeho prvý konflikt so zákonom – v minulosti už bol za obdobnú trestnú činnosť právoplatne odsúdený v zahraničí. V súčasnosti je muž stíhaný väzobne.