Krajský súd v Banskej Bystrici v utorok v celom rozsahu potvrdil rozsudok Okresného súdu Zvolen z júla 2025. Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý) sa tak definitívne musí ospravedlniť ochranárovi Mariánovi Hletkovi za hrubé ohováranie. O právoplatnom verdikte vo veci nepravdivých výrokov o tragédii s medveďom a korupcii informoval TASR Hletkov advokát Michal Kiča.
Lživé obvinenia a finančná kompenzácia
Z detailov dlhotrvajúceho sporu a rozhodnutia odvolacieho súdu vyplývajú pre úradujúceho ministra nasledovné povinnosti a skutočnosti:
- súd potvrdil Huliakovu povinnosť zaplatiť náhradu nemajetkovej ujmy v sume 7 500 eur, keďže jeho výroky závažným spôsobom zasiahli do práv ochranára,
- minister dlhodobo tvrdil, že bývalý šéf Zásahového tímu pre medveďa hnedého Marián Hletko je zodpovedný za smrť bieloruskej turistky po incidente s medveďom v roku 2024,
- šíril o ňom tiež nepravdivé informácie ohľadom korupčného správania, zneužívania eurofondov či manipulovania štatistík o počte medveďov,
- v súdnom spore, ktorý sa ťahal už od júna 2024, nedokázal politik preukázať pravdivosť ani jedného zo svojich tvrdení.
„R. Huliak tvrdil, že Marián Hletko je zodpovedný za smrť bieloruskej turistiky, ktorá prišla o život v roku 2024 po incidente s medveďom hnedým, že má na rukách jej krv, že mal byť dohodárom a brať peniaze za nič alebo za protištátnu činnosť, mal sa cez neziskovú organizáciu nacicať na eurofondy a že mal manipulovať a vymazávať štatistiky o počte medveďov,“ priblížil obsah klamlivých výrokov advokát Michal Kiča. „Žalovaný Rudolf Huliak je povinný podľa rozsudkov súdov doručiť Mariánovi Hletkovi vlastnoručne podpísané písomné ospravedlnenie za tieto výroky a uznať ich nepravdivosť,“ dodal.
Politický boj neospravedlňuje nenávisť
Krajský súd v Banskej Bystrici sa plne stotožnil so záverom prvostupňového súdu vo Zvolene. Podľa neho žalovaný ako politik nebol oprávnený v rámci slobody prejavu prezentovať znevažujúce klamstvá, ktoré hrubým spôsobom podnecujú k nevraživosti a nenávisti. Takýto spôsob politického boja nemá podľa súdov v demokratickej spoločnosti miesto. Proti rozsudku už nie je prípustné žiadne odvolanie. Právoplatnosť nadobudne doručením obom stranám, po ktorom začne plynúť trojdňová lehota na doručenie vlastnoručného ospravedlnenia a zaplatenie odškodného 7 500 eur.