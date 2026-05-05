Financie z plánu obnovy určené na výstavbu novej vojenskej nemocnice v Prešove podľa kompetentných ohrozené nie sú. Vyhlásil to minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) v reakcii na opozičné tvrdenia, že Slovensko môže v súvislosti s nedávnym pozastavením výstavby prísť o takmer 200 miliónov eur. Svoje rázne stanovisko prezentoval počas utorkových vyjadrení pre novinárov na pôde Národnej rady SR.
Ostré vyjadrenia k plánu obnovy a sklzu prác
Z vyjadrení ministra Kamila Šaška k naplneniu kľúčových cieľov a problémom priamo na stavbe vyplývajú nasledovné skutočnosti:
- míľniky plánu obnovy (týkajúce sa lôžok v štádiu shell and core a full fit out) budú podľa neho s určitosťou naplnené,
- „To znamená, ak niekto tvrdí, že je ohrozených 195 miliónov eur, tak buď tomu nerozumie, alebo vedome iba klame a šíri opäť takú tú atmosféru, z ktorej my ako spoločnosť sme už všetci unavení,“ odkázal kritikom,
- k pozastaveniu prác uviedol, že na stavbe skutočne došlo k pochybeniu zhotoviteľa, no očakáva len mierne zdržanie: „Maximálne, čo sa môže stať, je, že dôjde k nejakému sklzu rádovo v jednotkách mesiacov, nič viac, nič menej,“
- dodal, že minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) nezodpovedá za konkrétne kroky zhotoviteľa, ale jeho úlohou je zasiahnuť pri pochybeniach, čo sa podľa neho aktuálne aj deje.
Megaprojekt obrany pod paľbou opozície
Samotný rezort obrany musel minulý týždeň masívnu výstavbu nečakane pozastaviť. Z dostupných informácií o megaprojekte a aktuálnom politickom spore vyplýva:
- zhotoviteľom strategickej investície za takmer 447,8 milióna eur bez DPH je skupina dodávateľov zastúpená spoločnosťou Bekor,
- nová nemocnica má byť koncovým typom zariadenia, dokončená do roku 2027 a s kapacitou až 1 200 lôžok (vrátane plnohodnotnej reprofilizácie),
- dôvodom aktuálneho prerušenia prác je prebiehajúca kontrola kvality na nosných prvkoch stavby, pričom samotný minister Kaliňák pripustil možné posunutie termínu,
- opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) sa obáva prepadnutia 195 miliónov eur a vyzýva ministrov, aby predstavili plán na ich záchranu.
Do sporu sa už zapojil aj Úrad podpredsedu vlády (ÚPPV) SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku. Tvrdenia opozičného PS považuje inštitúcia za vyslovene zavádzajúce a ubezpečuje, že akékoľvek momentálne zmeny či zdržania týkajúce sa kontroly kvality nemocnice v Prešove nemajú žiaden vplyv na konečnú dostupnosť týchto stámiliónových zdrojov.