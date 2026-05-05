Poľský premiér Donald Tusk v pondelok vyhlásil, že Varšava sa nebude usilovať o preberanie amerických vojakov Nemecku, pričom zdôraznil potrebu zachovania európskej solidarity. Zároveň však ubezpečil, že ak sa objaví možnosť zvýšiť prítomnosť amerických síl v Poľsku, vláda a prezident budú v tejto strategickej otázke úzko spolupracovať. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR na základe správ od agentúry PAP a denníka Rzeczpospolita.
Transatlantické vzťahy a sťahovanie vojsk
Tusk vo svojom vystúpení zdôraznil, že jeho prístup k Spojeným štátom je založený na posilňovaní širších transatlantických vzťahov medzi Európou a USA, ktoré považuje za kľúčové pre celkovú bezpečnosť Poľska. Z jeho vyjadrení a aktuálneho kontextu vyplývajú nasledovné skutočnosti:
- udržať pozornosť Washingtonu v regióne strednej a východnej Európy je čoraz náročnejšie aj pre eskalujúce konflikty na Blízkom východe a v oblasti Perzského zálivu,
- rokovania s Pentagonom o posilnení americkej vojenskej prítomnosti v Poľsku prebiehajú už dva roky a prechádzajú rôznymi etapami v závislosti od globálnej bezpečnostnej situácie,
- debata o presune amerických síl sa zintenzívnila najmä po rozhodnutí ministerstva obrany USA stiahnuť približne 5 000 vojakov z Nemecka (kde sa aktuálne nachádza 35- až 37-tisíc amerických vojakov),
- americký prezident pritom naznačil, že vojenská redukcia môže byť ešte výraznejšia a môže sa priamo dotknúť aj ďalších európskych krajín.
Ostrá kritika z radov poľskej opozície
Tuskove vyjadrenia v utorok vo vysielaní stanice Polsat News ostro kritizoval poslanec opozičnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Szymon Szynkowski vel Sęk. Označil ich za chybu a vyjadril hlboké znepokojenie z toho, že Poľsko neprejavuje jasný a asertívny záujem o presun amerických jednotiek na svoje územie. Podľa neho by sa mala vláda aktívne usilovať o to, aby sťahované sily zostali v Európe a boli presunuté práve do Poľska.
Opozičný politik zároveň odmietol premiérov argument o potrebe zdržať sa takéhoto postupu v mene európskej solidarity. V tejto súvislosti poukázal na predchádzajúce kroky Nemecka pri budovaní plynovodu Nord Stream z Ruska, ktoré podľa neho vtedy rovnako nebrali ohľad na záujmy iných štátov. Zdôraznil, že zahraničná politika by mala v prvom rade sledovať bezpečnostné záujmy vlastného štátu.