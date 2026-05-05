Rusko v utorok výrazne obmedzilo mobilné a internetové služby pre mnohých používateľov priamo v Moskve. K tomuto radikálnemu kroku došlo len dva dni pred plánovanou vojenskou prehliadkou pri príležitosti Dňa víťazstva. O rozsiahlych výpadkoch v hlavnom meste informuje TASR na základe zistení agentúry Reuters.
Výpadky pripojenia a strach z dronov
Hoci Kremeľ oficiálne tvrdí, že obmedzenie siete zaviedli s cieľom zaistiť bezpečnosť pre zvýšené riziko ukrajinských dronových útokov, oponenti ruského prezidenta Vladimira Putina za tým vidia ďalší pokus posilniť domácu kontrolu po viac ako štyroch rokoch vojny na Ukrajine. Z priamych svedectiev z hlavného mesta vyplývajú nasledovné skutočnosti o výpadkoch:
- šesť reportérov agentúry Reuters priamo z Moskvy potvrdilo, že im nefungoval mobilný internet v rôznych častiach mesta (bežné telefonovanie zatiaľ fungovalo),
- ruskí operátori už varujú, že rozsiahle problémy s mobilným internetom môžu pretrvávať aj v nasledujúcich dňoch,
- na výpadky kľúčových služieb musela upozorniť aj najväčšia štátna banka Sberbank,
- taxislužba patriaca najväčšej ruskej internetovej spoločnosti Yandex zasa hlási možné problémy pri online objednávaní jázd.
Oslavy bez zbraní a vojna prímerí
Tohtoročná udalosť osláv víťazstva nad nacistickým Nemeckom (9. mája) na Červenom námestí – v poradí už piata od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu – sa uskutoční úplne bez prehliadky ťažkých zbraní, akými sú obrnené vozidlá a rakety. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov priznal, že jednou z motivácií bola bezpečnostná hrozba a preukázané úspechy ukrajinských vzdušných útokov hlboko v ruskom vnútrozemí. K situácii sa vyjadril aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj: „Rusko si nemôže dovoliť vojenskú techniku a obáva sa bzučania dronov nad Červeným námestím. To hovorí za všetko. Dokazuje to, že teraz nie sú silní.“
K prísnym obmedzeniam internetu a obavám pred oslavami navyše dochádza v napätej atmosfére po oznámení obojstranných plánov na zastavenie paľby. Zatiaľ čo Moskva ohlásila jednostranné prímerie priamo na 8. a 9. mája počas osláv Dňa víťazstva, Kyjev sa prispôsobovať odmietol a vyhlásil vlastné, takzvané recipročné prímerie s platnosťou už od stredajšej polnoci (utorok 23.00 h SELČ).