Od 1. januára tohto roka sa povinnosť používať pokladnicu eKasa rozšírila aj na všetky remeselné služby. Ide o zásadnú legislatívnu zmenu, ktorá prináša prísnejšie pravidlá evidencie tržieb a výrazne vyššie sankcie za ich porušenie, pripomenula v utorok Finančná správa (FS) SR.
Rozšírenie povinnosti a bezplatná alternatíva
Nová povinnosť sa dotýka širokého spektra remeselných služieb. Medzi zasiahnuté profesie patria napríklad:
- murárske a maliarske práce,
- elektroinštalačné a vodoinštalatérske služby,
- stolárske či pokrývačské práce.
Ak podnikateľ prijme tržbu na predajnom mieste (na mieste podnikania alebo priamo na mieste poskytnutia takejto služby), je povinný použiť pokladnicu eKasa na jej evidenciu. Zákazníkovi musí následne vyhotoviť a odovzdať pokladničný doklad, prípadne ho zaslať a sprístupniť v elektronickej podobe. Pre podnikateľov, ktorí nechcú investovať do fyzickej pokladnice, ponúka štát jednoduché riešenie – mobilnú aplikáciu Virtuálna registračná pokladnica 2 (VRP 2), ktorú Finančná správa poskytuje úplne bezplatne.
Zvýšené kontroly a prísnejšie sankcie
Finančná správa upozornila, že práve remeselné služby sú v roku 2026 predmetom zvýšenej kontrolnej činnosti. Výsledky doterajších inšpekcií a nové sadzby pokút predstavujú pre podnikateľov vážne varovanie:
- v tomto roku bolo v oblasti týchto služieb vykonaných už 2 986 kontrol zameraných na evidenciu tržieb,
- v 429 prípadoch inšpektori zistili nezaevidovanie prijatej tržby, čím miera porušení dosiahla 14,4 %,
- nový zákon sprísňuje sankcie: za prvé porušenie povinností môže byť uložená pokuta od 1 500 do 20 000 eur,
- pri opakovanom porušení sa sankcia šplhá na 3 000 až 40 000 eur,
- v najzávažnejších prípadoch môže úrad podať podnet na úplné zrušenie živnostenského oprávnenia.
Finančná správa na záver zdôraznila, že vydaný pokladničný doklad nie je len zákonnou povinnosťou podnikateľa, ale aj kľúčovým potvrdením pre spotrebiteľa. Slúži mu totiž ako oficiálny doklad o zaplatení za poskytnutú službu a tvorí nevyhnutnú súčasť prípadného reklamačného procesu.