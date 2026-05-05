Predseda iránskeho parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf v utorok ostro vyhlásil, že Irán v aktuálnom spore týkajúcom sa Hormuzského prielivu ešte „ani len nezačal“. Spojené štáty a ich spojenci podľa jeho slov ohrozili bezpečnosť námornej dopravy a prepravy energetických nosičov v tomto strategickom prielive, a to porušením prímeria a blokádou iránskych prístavov.
Nová rovnováha a iránske varovania
Z oficiálnych vyjadrení iránskeho predstaviteľa na sociálnej sieti X vyplývajú nasledovné postoje Teheránu k aktuálnej situácii:
- „Veľmi dobre vieme, že pokračovanie súčasného stavu je pre Ameriku neúnosné, zatiaľ čo my sme ešte ani nezačali,“ napísal Kálíbáf na margo konfliktu,
- tvrdí, že „škodlivá prítomnosť“ USA a ich spojencov v Hormuzskom prielive sa už čoskoro zníži,
- podľa jeho slov sa totiž v súčasnosti v prielive „formuje a upevňuje nová rovnováha“.
Projekt sloboda a potopené člny
Eskalácia napätia prichádza bezprostredne po tom, čo americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil začiatok operácie Projekt sloboda. Z informácií o dianí priamo na mori vyplývajú tieto kľúčové vojenské udalosti:
- v rámci americkej operácie majú USA od pondelkového rána blízkovýchodného času „navigovať“ plavidlá, aby sa bezpečne dostali z vôd Hormuzu,
- Irán v ostrej reakcii pohrozil priamymi útokmi na plavidlá amerického námorníctva v prípade, že vôbec vstúpia do tohto prielivu,
- iránske médiá následne informovali o údajnom útoku na loď námorníctva USA pri prístave Džásk, čo však vysokopostavený americký predstaviteľ pre portál Axios rázne poprel.
Situácia vo vodách Perzského zálivu sa však reálne vyostruje. Ako totiž potvrdil veliteľ Ústredného velenia americkej armády (CENTCOM) admirál Brad Cooper, americké vojenské sily už medzičasom potopili šesť malých iránskych člnov, ktoré podľa jeho slov priamo útočili na civilné lode prechádzajúce prielivom.