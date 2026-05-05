Zástupcovia členských štátov Európskej únie (EÚ) v pondelok tajne nacvičovali aktiváciu doložky o vzájomnej obrane v prípade masívneho hybridného útoku. Na cvičení sa zúčastnili veľvyslanci zodpovední za bezpečnostnú politiku a poprední experti z európskych inštitúcií.
Utajené cvičenie a príprava na hybridné hrozby
Priebeh samotného cvičenia podliehal prísnemu utajeniu. Potvrdené bolo len to, že sa použil fiktívny, no vysoko realistický scenár zameraný na overenie koordinácie celej EÚ v prípade skutočného napadnutia. Z informácií agentúry DPA a diplomatických zdrojov portálu Euractiv vyplývajú o pripravovanej európskej obrannej stratégii nasledovné skutočnosti:
- simulovaný hybridný útok by v praxi mohol zahŕňať napríklad kybernetické útoky na elektrické siete, nelegálne prelety dronmi či rôzne formy sabotáže,
- Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) momentálne pripravuje podrobnú príručku, kedy a ako môžu štáty aktivovať doložku o vzájomnej obrane (článok 42 ods. 7 Zmluvy o EÚ),
- manuál by mal počítať s tromi scenármi: aktiváciou článku 5 o kolektívnej obrane NATO, aktiváciou európskej doložky, alebo spustením oboch mechanizmov súčasne,
- cieľom je znížiť bezpečnostnú závislosť EÚ od Spojených štátov pre prípad, že by aliancia NATO nemohla alebo nechcela konať,
- plány na posilnenie európskej doložky nedávno verejne podporil aj nemecký kancelár Friedrich Merz na bezpečnostnej konferencii v Mníchove.
Nejasnosti okolo článku a historický precedens
Na základe spomínanej doložky platí, že ak sa členský štát stane na svojom území obeťou ozbrojenej agresie, ostatné štáty sú mu povinné poskytnúť pomoc všetkými dostupnými prostriedkami v súlade s Chartou OSN. Podľa portálu Euractiv však doposiaľ panuje veľká nejasnosť v tom, ako by to vyzeralo v reálnej praxi a či by EÚ mohla vyvíjať na protivníka napríklad aj ekonomický či diplomatický tlak paralelne s NATO.
Doteraz európsku doložku vzájomnej obrany aktivovalo iba Francúzsko, ktoré tak urobilo po tragických teroristických útokoch v Paríži v roku 2015. V tom čase mu ďalšie štáty, vrátane Nemecka a Belgicka, poskytli predovšetkým logistickú pomoc, spravodajské informácie a expertov. Aby sa Únia pripravila na moderné hrozby, ESVČ už intenzívne pracuje na úplne novej bezpečnostnej stratégii spoločenstva a podrobnom implementačnom návode.