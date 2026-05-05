Rozsiahla explózia v továrni na ohňostroje v meste Čchang-ša v čínskej provincii Chu-nan si v pondelok popoludní vyžiadala najmenej 21 obetí, pričom ďalších 61 ľudí utrpelo zranenia. O tragickej udalosti informovala v utorok štátna televízia CCTV, správu následne sprostredkovala TASR na základe informácií svetových agentúr Reuters, Sin-chua a AP.
Priebeh záchrannej akcie a postoj prezidenta
Podľa informácií čínskej tlačovej agentúry Sin-chua nastal ničivý výbuch v pondelok približne o 16.40 h miestneho času (10.40 h SELČ). Na mieste nešťastia aktuálne zasahujú rozsiahle záchranné zložky, pričom úrady už intenzívne vyšetrujú presnú príčinu explózie. Z doterajšieho priebehu a reakcií vyplývajú nasledovné skutočnosti:
- na mieste tragédie bolo okamžite nasadených takmer 500 záchranárov,
- čínsky prezident Si Ťin-pching v reakcii vyzval na maximálne úsilie pri pátraní po nezvestných osobách a poskytnutí pomoci raneným,
- hlava štátu zároveň požaduje urýchlené prešetrenie celej nehody: „Z incidentu musí byť nekompromisne vyvodená zodpovednosť,“ odkázal podľa štátnych médií.
Bezpečnostné zlyhania a minulé nešťastia
Tragické incidenty podobného rozsahu bohužiaľ nie sú v krajine výnimočné. Častou príčinou masívnych priemyselných nehôd v Číne je totiž dlhodobé a systematické obchádzanie prísnych bezpečnostných predpisov. Len v júni minulého roka si výbuch v inej továrni na výrobu ohňostrojov v tej istej provincii vyžiadal deväť obetí a spôsobil vážne zranenia ďalším 26 ľuďom.