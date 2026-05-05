Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová ostro odsúdila pondelkové raketové útoky Iránu na Spojené arabské emiráty (SAE). Tieto agresívne vojenské kroky podľa nej predstavujú jasné porušenie suverenity a medzinárodného práva. TASR o mimoriadnej situácii na Blízkom východe informuje na základe správ od agentúry AFP.
Reakcia Európskej únie a výzva na deeskaláciu
Ursula von der Leyenová na sociálnej sieti X zdôraznila, že podobné útoky sú absolútne neprijateľné, pričom upozornila, že bezpečnosť v regióne Perzského zálivu má priamy dopad na celú Európu. K situácii zaujala jasné stanovisko:
- „Tieto útoky sú neprijateľné,“ uviedla šéfka EK,
- Európska únia (EÚ) bude podľa jej slov aktívne spolupracovať so svojimi partnermi na okamžitej deeskalácii a hľadaní diplomatického riešenia,
- cieľom medzinárodného spoločenstva je podľa nej „ukončiť brutálne činy iránskeho režimu. A to tak voči jeho susedom, ako aj voči vlastnému ľudu“.
Zásah ropného zariadenia a hrozba odvety
Z oficiálnych vyjadrení ministerstva obrany SAE vyplývajú o rozsahu a priamych dôsledkoch pondelkového iránskeho útoku nasledovné fakty:
- Irán vypálil celkovo štyri rakety na strategické ciele v rôznych oblastiach krajiny,
- všetky strely sa podarilo protivzdušnej obrane úspešne zostreliť ešte nad morom,
- v dôsledku útoku však vypukol rozsiahly požiar v kľúčovom ropnom zariadení v emiráte Fudžajra,
- incident sa odohral krátko po tom, čo úrady obyvateľom poslali prvé raketové poplachy od začiatku krehkého prímeria s Iránom.
Vedenie SAE najnovšiu vlnu iránskych vojenských útokov ostro odsúdilo a označilo ju za mimoriadne „nebezpečnú eskaláciu“. Krajina vo svojom varovnom vyhlásení zároveň dôrazne dodala, že si „vyhradzuje plné a legitímne právo na tieto útoky primerane reagovať“, čím sa riziko ďalšieho rýchleho rozšírenia vojenského konfliktu v zálive opäť výrazne zvyšuje.