Bezpečnostné jednotky v pondelok postrelili neznámeho muža v bezprostrednej blízkosti Washingtonovho monumentu v hlavnom meste USA. Podľa zástupcu riaditeľa americkej tajnej služby Matta Quinna začal podozrivý strieľať po tom, čo ho konfrontovali zasahujúci policajti. O mimoriadnom incidente informuje TASR na základe správ od agentúr AP a Reuters.
Prestrelka v parku a kolóna viceprezidenta
Z doterajšieho vyšetrovania v obľúbenom washingtonskom parku National Mall vyplývajú o dramatickom slede udalostí nasledovné skutočnosti:
- policajti paľbu okamžite opätovali, no podozrivý útočník stihol postreliť náhodne okoloidúcu osobu (jej aktuálny stav zatiaľ nie je známy),
- krátko pred incidentom prechádzala oblasťou vládna kolóna s úradujúcim viceprezidentom USA J. D. Vanceom,
- americká tajná služba (Secret Service) však útok na politika vylúčila: „Nič nenasvedčuje tomu, že by mala byť cieľom streľby,“ uviedol Quinn na margo viceprezidentovej kolóny,
- v dôsledku bezpečnostného rizika úrady nakrátko hermeticky uzavreli Biely dom a vyzvali verejnosť, aby sa oblasti oblúkom vyhla.
Opakujúce sa incidenty a hrozba pre Trumpa
Nejde pritom o ojedinelý bezpečnostný incident v hlavnom meste z posledného obdobia. Len koncom apríla tohto roka totiž došlo k streľbe počas galavečera s novinármi vo Washingtone, na ktorom sa osobne zúčastnil aj americký prezident Donald Trump. Šéf Bieleho domu i ostatní účastníci podujatia vtedy vyviazli bez zranení, tie utrpel iba jeden zasahujúci príslušník tajnej služby.
Podozrivým z tohto aprílového útoku je podľa amerických médií 31-ročný Cole Thomas Allen z Kalifornie, ktorý bol ťažko ozbrojený brokovnicou, pištoľou a nožmi. Podľa zistení vyšetrovateľov bol muž zrejme hosťom priamo v hoteli, kde sa v tom čase konala prísne strážená slávnostná výročná večera Združenia spravodajcov Bieleho domu (WHCA). Najnovšia streľba tak opäť výrazne stupňuje bezpečnostné napätie v okolí najvyšších ústavných činiteľov.