Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok oznámil, že Ukrajina aktívne obnovuje strategický dialóg so Slovenskom, Gruzínskom a Arménskom. S premiérmi Robertom Ficom, Iraklim Kobachidzem a Nikolom Pašinjanom absolvoval dôležité stretnutia popri summite lídrov Európskeho politického spoločenstva (EPC) v arménskom Jerevane. TASR o diplomatických rokovaniach informuje na základe správ ukrajinskej agentúry UNN.
Spoločné rokovanie slovenskej a ukrajinskej vlády
„Obnovujeme vzťahy s mnohými krajinami. Stretli sme sa s Ficom a dohodli sme sa, že v júni, najneskôr do konca júna, pripravíme stretnutie vlád. Diplomati teraz rozhodnú, či sa bude konať v Bratislave alebo v Kyjeve. Ide o konkrétne veci, o spoluprácu,“ uviedol Volodymyr Zelenskyj s tým, že po dlhom čase ocenil aj rozhovor s gruzínskym premiérom.
Spoločné rokovanie vlád vzápätí potvrdil aj slovenský premiér Robert Fico: „Zdalo sa mi, že prezident Zelenskyj bol pomerne flexibilný v tejto otázke, takže my sa asi pokúsime tú vládu zorganizovať v Bratislave, uvidíme, aká na to bude reakcia.“
Odmrazenie vzťahov s Gruzínskom
Pri stretnutí s gruzínskym premiérom Iraklim Kobachidzem ukrajinský prezident na sociálnej sieti X priznal, že medzi štátmi skutočne existujú nevyriešené otázky, no o to dôležitejšie je podľa neho viesť dialóg na všetkých úrovniach. Vzťahy medzi Kyjevom a Tbilisi sú už dlhšie naštrbené z viacerých vážnych dôvodov:
- pre odlišný postoj Gruzínska k prebiehajúcej vojne na Ukrajine,
- kvôli situácii okolo väzneného gruzínskeho exprezidenta Michaila Saakašviliho, ktorý má zároveň aj ukrajinské občianstvo,
- pre obvinenia vládnucej strany Gruzínsky sen z proruskej orientácie (čo samotná strana popiera).
„Ukrajina vždy rešpektovala a naďalej rešpektuje Gruzínsko, jeho zvrchovanosť a jeho obyvateľov,“ uistil gruzínskych partnerov Zelenskyj.
Historická návšteva Arménska a zmena kurzu
Ukrajinská hlava štátu navštívila Arménsko prvýkrát po dlhých 24 rokoch. Zelenskyj sa pri tejto historickej príležitosti stretol s miestnym premiérom Nikolom Pašinjanom a rokovanie označil za veľmi dobré s dôrazom na obnovenie aktívneho dialógu. Arménsko je síce oficiálne stále spojencom Ruska a hostí na svojom území jeho vojenskú základňu, vláda v Jerevane však už od roku 2023 postupne obmedzuje vzájomné vzťahy s Moskvou a snaží sa prozápadne orientovať na užšiu spoluprácu s Európskou úniou.