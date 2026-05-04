Rusko v apríli po prvýkrát od ukrajinskej protiofenzívy z júna 2023 stratilo na Ukrajine viac územia, než dokázalo získať. Vyplýva to z najnovšej analýzy agentúry AFP, ktorá vychádza z podrobných údajov amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW). Správu sprostredkovala tlačová agentúra TASR.
Príčiny spomalenia ruskej ofenzívy
Moskva v období medzi marcom a aprílom stratila kontrolu nad územím s celkovou rozlohou približne 120 štvorcových kilometrov. Postup ruských vojsk sa od konca roka 2025 viditeľne spomalil, čo Kyjevu pomohlo dosiahnuť lokálne prielomy na juhovýchodnom fronte. Analytici z ISW pripisujú tento pokles tempa hneď niekoľkým kľúčovým faktorom:
- zefektívneným ukrajinským protiútokom a komunikačným problémom v samotnej ruskej armáde,
- odrezaniu ruských vojenských síl od prístupu k satelitnému komunikačnému systému Starlink,
- snahám Kremľa plošne obmedziť prístup k dôležitej komunikačnej aplikácii Telegram,
- každoročným sezónnym vplyvom (topenie zamrznutej pôdy a jarné dažde), ktoré v tomto období výrazne sťažujú pohyb ťažkej techniky.
Ukrajinské zisky a štatistické limity
Ukrajina v priebehu apríla úspešne postúpila na viacerých úsekoch frontovej línie, vďaka čomu získala späť približne 40 štvorcových kilometrov v Záporožskej, Charkovskej a Doneckej oblasti.
Výpočty agentúry AFP však majú svoje štatistické limity. Nezahŕňajú totiž infiltračné operácie, ktoré sú obľúbenou ruskou taktikou (vysielanie malých, no vysoko mobilných skupín vojakov za nepriateľské línie). Do uverejnenej analýzy sa nepremietli ani tie územné postupy, ktoré si Rusko len jednostranne nárokuje, no inštitút ISW ich doposiaľ nezávisle nepotvrdil ani nevyvrátil.
Napriek celkovým aprílovým územným stratám ruské jednotky získali niekoľko štvorcových kilometrov východne od mesta Kramatorsk v Doneckej oblasti, kde momentálne sústreďujú svoje hlavné vojenské úsilie. Podľa aktuálnych dát Moskva v súčasnosti okupuje celkovo niečo málo cez 19 percent ukrajinského územia.