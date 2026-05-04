Ukrajina nečaká na ruské oslavy a iniciatívne vyhlasuje vlastné prímerie s Moskvou, ktoré začne platiť už od stredajšej polnoci miestneho času. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj týmto krokom prekvapivo reagoval na pondelkové vyhlásenie Ruska o jednostrannom zastavení bojov počas osláv Dňa víťazstva.
Predbehnutie Moskvy a odkaz do Kremľa
Hoci ruské ministerstvo obrany na žiadosť prezidenta Vladimira Putina vyjadrilo nádej, že Ukrajina sa pridá k ich víkendovému prímeriu (počas 8. a 9. mája), Zelenskyj na platforme X vysvetlil odlišný postoj Kyjeva k zastaveniu bojových operácií:
- „K dnešnému dňu nebola Ukrajine doručená žiadna oficiálna žiadosť ohľadom podmienok zastavenia bojových operácií, o ktorých sa hovorí na ruských sociálnych sieťach,“ upozornil ukrajinský prezident,
- zdôraznil, že ľudský život má pre nich oveľa väčšiu hodnotu ako akékoľvek výročia či pompézne vojenské oslavy,
- oficiálne preto oznámil vlastný režim prímeria s platnosťou už od stredy 6. mája (od 00.00 h miestneho času, t. j. od 23.00 h SELČ predchádzajúceho dňa).
Výzva na ukončenie vojny a ruské hrozby
„Od tohto momentu budeme konať recipročne. Je načase, aby ruskí lídri podnikli skutočné kroky na ukončenie ich vojny, najmä keď ruské ministerstvo obrany verí, že bez dobrej vôle Ukrajiny nemôže usporiadať vojenskú prehliadku v Moskve,“ ironicky skonštatoval na margo ruskej vojenskej prehliadky Volodymyr Zelenskyj.
Napriek avizovanému ukrajinskému prímeriu však zostáva situácia na fronte mimoriadne napätá. Ruský rezort obrany totiž vo svojom predchádzajúcom pondelkovom stanovisku dôrazne varoval, že ak by Ukrajina víkendové prímerie z akéhokoľvek dôvodu nerešpektovala, Moskva odpovie rozsiahlymi ničivými údermi.