Bývalý český minister spravodlivosti Pavel Blažek potvrdil, že ho polícia v známej bitcoinovej kauze oficiálne obvinila zo zneužitia právomoci a legalizácie výnosov z trestnej činnosti. Hoci obvinenia z prania špinavých peňazí dôrazne odmieta a tvrdí, že chcel len pomôcť štátu, hrozí mu vysoký trest. O aktuálnej situácii informovala spravodajkyňa TASR v Prahe na základe vyjadrení exministra pre server Novinky.cz.
Obvinenie polície a Blažkova obhajoba
„Cítim sa absolútne nevinný. Všetko to sú úmyselné trestné činy a mojím jediným úmyslom bolo – a to až v dobe, keď už bitcoiny boli na účte štátu – aby z toho malo ministerstvo nejaký prospech,“ povedal Blažek k vznesenému obvineniu.
Obvinenie si podľa vlastných slov prečítal zatiaľ len zbežne, pričom zdôraznil, že polícia ho neviní z osobného obohatenia. Problémom podľa neho majú byť chýbajúce formálne procesy pred podpisom darovacej zmluvy. „Podľa mňa sa polícia domnieva, že nejakým spôsobom, ktorý som ja nepochopil, sme mali pánovi (Tomášovi) Jiřikovskému pomôcť tým, že ten dar štát prijal. Ale to je moje pochopenie po veľmi povrchnom čítaní,“ vysvetlil s tým, že jeho advokát už podal proti uzneseniu o začatí trestného stíhania oficiálnu sťažnosť.
Temné pozadie daru a hrozba väzenia
Vrchné štátne zastupiteľstvo (VSZ) v Olomouci oznámilo, že polícia v prípade obvinila celkovo tri osoby. Z doterajšieho vyšetrovania miliardovej kauzy vyplývajú nasledovné skutočnosti:
- okrem exministra Blažka čelia obvineniu aj jeho niekdajší námestník Radomír Daňhel a advokát darcu Kárim Titz,
- všetkým obvineným hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na päť až 12 rokov,
- darované bitcoiny (v hodnote takmer jednej miliardy českých korún) mali pochádzať z výnosov nelegálnych darknetových trhovísk Sheep Marketplace a Nucleus market.
Miliardový dar od Tomáša Jiřikovského tak českému štátu namiesto prilepšenia priniesol podozrenia z rozsiahlej legalizácie výnosov z trestnej činnosti. Samotný Pavel Blažek v dôsledku kauzy už dávnejšie rezignoval na svoj post a verejne sa ospravedlnil. Pre škandál s kryptoaktívami z darknetu vtedy dokonca čelila celá česká vláda pokusu o vyslovenie nedôvery.