Ruské ministerstvo obrany v pondelok prekvapivo oznámilo, že pri príležitosti blížiacich sa osláv Dňa víťazstva bude v dňoch 8. a 9. mája jednostranne dodržiavať dočasné prímerie s Ukrajinou. TASR o tomto mimoriadnom kroku informuje na základe správ od svetových agentúr AFP a Reuters.
Výzva na prímerie a varovanie pred útokmi
Oznámenie o zastavení paľby zverejnilo ministerstvo prostredníctvom štátom podporovanej komunikačnej aplikácie Max. Z oficiálnych vyjadrení vyplývajú nasledovné skutočnosti:
- „V súlade s rozhodnutím najvyššieho veliteľa ruských ozbrojených síl Vladimira Putina bolo vyhlásené prímerie od 8. do 9. mája 2026,“ uviedol rezort obrany,
- podľa agentúry TASS Moskva zároveň vyjadrila nádej, že ukrajinská strana bude tento príklad nasledovať a takisto vyhlási dočasné prímerie,
- Kremeľ však obratom varoval, že ak Ukrajina prímerie nebude rešpektovať, podnikne rozsiahle vojenské údery.
Tvrdé vyhrážky a výzva na evakuáciu Kyjeva
Ruský rezort obrany pripojil k ponuke na prímerie aj priamu hrozbu týkajúcu sa ukrajinského hlavného mesta. „Ak sa kyjevský režim pokúsi presadiť svoje zločinné plány na narušenie osláv 81. výročia víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne, ruské ozbrojené sily podniknú odvetný masívny raketový útok na centrum Kyjeva,“ varovalo ministerstvo.
„Napriek schopnostiam, ktoré máme k dispozícii, sa Rusko doteraz z humanitárnych dôvodov zdržalo takýchto krokov... Varujeme civilné obyvateľstvo Kyjeva a zamestnancov zahraničných diplomatických misií, aby včas opustili mesto,“ uzavrelo svoje mimoriadne vyhlásenie ruské ministerstvo s dôraznou výzvou na okamžitú evakuáciu.