Ruský prezident Vladimir Putin údajne odvolal veliteľa vzdušno-vesmírnych síl po sérii ničivých útokov ukrajinských dronov. Na jeho miesto mal nastúpiť generál, na ktorého Európska únia uvalila sankcie pre masakrovanie civilistov v ukrajinskej Buči. T
Zmena velenia po útokoch dronov
Hoci sa Kremeľ k zmene vo velení armádnej zložky (zodpovednej aj za protivzdušnú obranu) zatiaľ oficiálne nevyjadril, z informácií od zdrojov oboznámených so situáciou vyplývajú nasledovné skutočnosti:
- doterajšieho veliteľa Viktora Afzalova, ktorý prevzal velenie len v roku 2023, údajne nahradil generálplukovník Alexander Čajko,
- informáciu ako prvý priniesol provojnový telegramový kanál Fighterbomber,
- ak sa zmena oficiálne potvrdí, pravdepodobne ide o priamy dôsledok nárastu úspešných útokov ukrajinských dronov za posledné dva mesiace, ktoré vážne poškodzujú ruskú energetickú infraštruktúru.
Temná minulosť nového veliteľa
Generálplukovník Alexander Čajko má za sebou kontroverznú vojenskú kariéru, ktorá viedla až k medzinárodným sankciám. Jeho profil dopĺňajú tieto udalosti:
- bol veliteľom Východného vojenského okruhu v čase vojnových zločinov a masakrov civilného obyvateľstva v ukrajinskom meste Buča (február a marec 2022),
- za zodpovednosť pri týchto masakroch na neho a osem ďalších osôb uvalila Európska únia v marci tohto roka sankcie,
- v rokoch 2019 až 2021 viedol ruské vojenské sily v Sýrii,
- v roku 2020 mu mal prezident Putin prostredníctvom utajovaného dekrétu udeliť vyznamenanie Hrdina Ruska.
Kremeľ všetky obvinenia týkajúce sa masakrov v Buči dlhodobo odmieta akokoľvek komentovať a k samotným sankciám EÚ voči ruským veliteľom sa stavia odmietavo.