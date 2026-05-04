V centre nemeckého mesta Lipsko vrazilo v pondelok do davu ľudí auto. Mimoriadne tragický incident si vyžiadal životy dvoch ľudí, zatiaľ čo dvaja ďalší utrpeli ťažké zranenia. O udalosti informovala televízia MDR s odvolaním sa na miestnu políciu, pričom správu sprostredkovali aj agentúry Reuters a TASR.
Jazda pešou zónou a útok nožom
Hoci lipská polícia pre agentúru Reuters oficiálne potvrdila len to, že došlo k viacerým zraneniam, a ďalšie podrobnosti zatiaľ z taktických dôvodov neposkytla, z výpovedí svedkov a miestnych médií vyplývajú o tragédii nasledovné detaily:
- miestna rozhlasová stanica Radio Leipzig informovala, že pešou zónou v meste sa prehnalo poškodené auto značky Volkswagen,
- na vrchu (streche) tohto unikajúceho vozidla mala dokonca sedieť jedna osoba,
- stanica citovala niekoľko svedkov, podľa ktorých bolo na mieste vidieť telá zakryté plachtami,
- podľa svedectiev malo okrem samotného nárazu vozidla dôjsť na mieste aj k pobodaniu nožom.
Záchranné a bezpečnostné zložky oblasť v centre mesta uzavreli. Presný motív činu, identita páchateľa či prípadných komplicov a detailný sled udalostí sú aktuálne predmetom prebiehajúceho policajného vyšetrovania.