Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vníma ako jednoznačný dôkaz rastúcej slabosti Moskvy jej rozhodnutie nezapojiť vojenskú techniku do každoročnej prehliadky na Červenom námestí pre obavy z útokov ukrajinských dronov.
Tlak na diplomaciu a obavy z dronov
Zelenskyj vo svojom pondelkovom prejave k lídrom účastníckych krajín Európskeho politického spoločenstva (EPC) na stretnutí v arménskom Jerevane zdôraznil potrebu udržať jednotný postup. Z jeho vystúpenia vyplývajú nasledovné postoje a výzvy:
- „Toto leto bude momentom, keď sa ruský prezident Vladimir Putin rozhodne, čo bude robiť ďalej: rozšíriť vojnu alebo prejsť k diplomacii. A my ho musíme k diplomacii tlačiť,“ vyhlásil Volodymyr Zelenskyj,
- rozhodnutie ruského ministerstva obrany zredukovať oslavy označil za signál slabosti: „Rusko oznámilo prehliadku 9. mája v Moskve bez vojenskej techniky. Ak sa to stane, bude to prvýkrát za mnoho, mnoho rokov. Nemôžu si dovoliť vojenskú techniku – a obávajú sa, že nad Červeným námestím môžu bzučať drony. To je výpovedné. Ukazuje to, že teraz nie sú silní,“
- lídrov zároveň vyzval, aby sa postavili proti akýmkoľvek snahám o zmiernenie sankcií a poďakoval štátom bojujúcim proti ruskej tieňovej ropnej flotile.
Zásahy v centre Moskvy
Kým ruskí analytici a pozorovatelia v Moskve poukazujú skôr na to, že triumfálna demonštrácia vojenskej sily by sa nehodila k súčasnej nálade v Rusku, Zelenského najnovšie vyjadrenia prichádzajú bezprostredne po ďalšom úspešnom nočnom útoku ukrajinského dronu priamo v centre ruského hlavného mesta.
Bezpilotné lietadlo v noci zasiahlo a poškodilo známu obytnú budovu Mosfilm Tower v oblasti ulice Mosfiľmovskaja. Nikto síce nebol zranený, no miesto útoku sa podľa telegramového kanála Astra nachádza len približne sedem kilometrov západne od Červeného námestia a tri kilometre od samotného ruského ministerstva obrany. Štátna agentúra RIA Novosti navyše potvrdila, že už deň predtým museli sily protivzdušnej obrany nad mestom zostreliť ďalšie štyri prilietavajúce drony.