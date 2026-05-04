V dôsledku prebiehajúcej vojny na Blízkom východe a iránskych útokov na Spojené arabské emiráty (SAE) klesol v marci počet cestujúcich na Medzinárodnom letisku v Dubaji až o dve tretiny. Agentúra AFP o tom v pondelok informovala s odvolaním sa na oficiálnu mediálnu kanceláriu emirátu.
Prepad počtu cestujúcich a vplyv útokov
Z informácií mediálnej kancelárie a agentúry AFP vyplývajú o aktuálnej situácii na kedysi najvyťaženejšom letisku sveta nasledovné skutočnosti:
- letisko DXB bolo počas vojnového konfliktu (ktorý rozpútali koncom februára izraelsko-americké útoky na Irán) niekoľkokrát priamym terčom dronových útokov,
- počet odbavených cestujúcich klesol za mesiac len na 2,5 milióna, čo predstavuje hrozivý medziročný prepad o 66 percent,
- dopravný uzol podľa úradov len ťažko prekonával „obdobie regionálnych narušení, ktoré značne obmedzili kapacitu vzdušného priestoru a letových poriadkov“.
Obnova prevádzky a extrémna situácia
„Keďže vzdušný priestor SAE je v súčasnosti plne obnovený, spoločnosť Dubai Airports rozhodne pracuje na rozšírení prevádzky a zvyšuje počet letov v súlade s dostupnou regionálnou kapacitou leteckých trás,“ ubezpečila cestujúcich mediálna kancelária. K situácii sa vyjadril aj generálny riaditeľ letiskovej spoločnosti Paul Griffiths: „Mimoriadne udalosti uplynulých týždňov nemajú obdoby pre žiadne veľké letiskové centrum.“
Pre lepšiu predstavu o rozsahu strát agentúra AFP pripomína, že minulý rok letisko DXB bez problémov odbavilo rekordných 95,2 milióna cestujúcich. Vedenie letiska dokonca pred vypuknutím vojny očakávalo, že tento rok sa ich celkový počet prešplhá na úroveň takmer 99,5 milióna.