Líder Hnutia Slovensko Igor Matovič vyzval predsedu hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michala Šimečku i samotnú stranu, aby nerobili zbytočné komunikačné prešľapy v prípade kauzy občianskeho združenia (OZ) Projekt Fórum, ktoré vedie jeho matka Marta Šimečková. Matovič zároveň poukázal na výrazný prepad preferencií opozičných strán (PS, SaS, KDH a mimoparlamentných Demokratov) v prieskumoch verejnej mienky, ktorý podľa neho nastal po tom, čo vyšli najavo pochybenia v účtovníctve tohto združenia. Šimečka by mal podľa neho namiesto toho dať dokopy celú opozíciu, aby dokázala vymeniť súčasnú vládu.
Prepad preferencií a kritika komunikácie
Igor Matovič na pondelkovej tlačovej konferencii poukázal na prieskumy viacerých agentúr za obdobie od januára 2025 do marca 2026. Prudký prepad podpory opozície nastal podľa neho práve po januári, keďže v tom čase zverejnili výsledky auditu v prípade OZ Projekt Fórum. Z jeho vyjadrení k tejto téme vyplývajú nasledovné postoje a výzvy:
- „Výrazne dôležité bolo pre samotný prepad to, ako líder opozície a zástupcovia alebo vedenie Progresívneho Slovenska tento podvod komunikovali svojim voličom,“ vyhlásil predseda Hnutia Slovensko,
- Šimečka podľa neho „blúznil“, že sa žiadny podvod nestal a išlo len o administratívne pochybenie, čím výrazne podcenil svojich voličov,
- vyzval predstaviteľov PS, aby sa začali správať zodpovedne voči krajine aj voči svojim politickým partnerom v opozícii,
- „Keď opozícia komplet aj s naším hnutím nespojí sily, nič nedosiahneme,“ dodal Matovič s varovaním, že ak bude líder opozície robiť zásadné komunikačné prešľapy, súčasná vláda bude „búchať šampanské“.
Trestné stíhanie a obhajoba Šimečkovcov
Vládny audit týkajúci sa čerpania verejných dotácií odhalil vážne nedostatky aj pri združení Projekt Fórum, v ktorom je štatutárkou Marta Šimečková. Polícia v tejto súvislosti už v marci začala nové trestné stíhanie vo veci podozrenia zo subvenčného podvodu. Šimečková vyhlásila, že sa na združení nikdy neobohatila, naopak, zadlžila sa, aby projekt vôbec udržala, pričom je pripravená niesť prípadné právne následky. Predseda PS Michal Šimečka tvrdí, že s kauzou nemá nič spoločné a z dokumentov podľa neho vyplýva, že ani jeho matka nerobila žiadne podvody. Ako líder PS s čerstvým mandátom z nedávneho snemu preto plánuje vo svojej funkcii plnohodnotne pokračovať.