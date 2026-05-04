Vládna koalícia čelí vážnej roztržke v otázke zahraničnej politiky. Predseda SNS Andrej Danko ostro skritizoval pondelkové stretnutie premiéra Roberta Fica (Smer-SD) s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Jerevane. Národniari hrozia, že pôjdu „na hranu politickej zodpovednosti“, ak premiér jasne neodmietne eurointegračné ambície Kyjeva.
Danko: Fico nemá mandát na podporu Ukrajiny
Líder SNS Andrej Danko vyjadril na sociálnej sieti absolútny nesúhlas s krokmi predsedu vlády. Podľa národniarov Robert Fico prekročil svoje právomoci, keď v Arménsku deklaroval podporu pre vstup nášho východného suseda do Európskej únie. „SNS je presvedčená, že predseda vlády nemá žiadny mandát na to, aby v mene Slovenska hovoril, že Ukrajina bude podporovaná pri vstupe do EÚ,“ uviedol Danko.
Hlavné požiadavky a výhrady SNS (máj 2026):
- Garancia veta: SNS žiada ubezpečenie, že Fico do konca volebného obdobia nikdy nezahlasuje za vstup Ukrajiny do EÚ.
- Nesúhlas s dialógom: Strana odmieta formát a obsah stretnutia Fico – Zelenskyj v Jerevane.
- Politické ultimátum: Pripravenosť ísť do koaličného konfliktu, ak nebudú splnené podmienky národniarov.
Zelenskyj hovorí o konštruktívnom dialógu
Kým v Bratislave rastie napätie, prezident Volodymyr Zelenskyj zhodnotil schôdzku s Ficom pozitívne. Ukrajina je podľa neho otvorená posilňovaniu vzájomných vzťahov a ocenila signály podpory, ktoré v Jerevane zazneli. Pre Kyjev je Slovensko dôležitým partnerom pri implementácii európskych noriem a povojnovej obnove.
Proces vstupu do EÚ a slovenské kompetencie:
- Jednomyseľnosť: Prijatie novej krajiny vyžaduje súhlas všetkých členských štátov EÚ.
- Ratifikácia: Prístupovú zmluvu musí spravidla schváliť aj národný parlament.
- Koaličná zmluva: Rozpor v strategickej zahraničnej politike môže ohroziť stabilitu vládneho kabinetu.
Reakcia SNS v máji 2026 naznačuje, že jednotná rétorika vládnej koalície voči Ukrajine je minulosťou. Ultimátum Andreja Danka stavia Roberta Fica do zložitej pozície – na jednej strane stojí snaha o pragmatickú európsku diplomaciu a dobré susedské vzťahy, na druhej hrozba vnútornej destabilizácie vlády. Rozuzlenie tohto sporu určí, nakoľko suverénne a jednotné bude Slovensko v Bruseli vystupovať.