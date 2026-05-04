Európska komisia (EK) pritvrdzuje v otázke digitálnej suverenity. Členským štátom EÚ oficiálne odporučila eliminovať technológie čínskych gigantov Huawei a ZTE z telekomunikačnej infraštruktúry. Tento krok vyvolal ostrú diplomatickú reakciu Pekingu, ktorý hrozí odvetnými opatreniami voči európskym firmám.
Stopka pre „vysoko rizikových“ dodávateľov
Nové pravidlá kybernetickej bezpečnosti majú za cieľ chrániť kritickú infraštruktúru pred možným vplyvom tretích strán. Európska komisia plánuje postupne vyradiť komponenty od firiem, ktoré definuje ako „vysoko rizikové“. Opatrenie sa týka predovšetkým 5G sietí a kľúčových komunikačných uzlov. Čínsky gigant Huawei návrh ostro kritizoval a označil ho za politicky motivovaný.
Kľúčové body kybernetickej bezpečnosti EÚ (máj 2026):
- Vylúčenie Huawei a ZTE: Odporúčanie pre národné vlády odstrániť čínske komponenty.
- Zníženie závislosti: Limitovanie dodávateľov z krajín s nejasným legislatívnym pozadím ochrany dát.
- Právomoc zakázať: Po schválení legislatívy bude môcť EÚ plošne zakázať rizikové zariadenia na celom jednotnom trhu.
Čína hrozí odvetou: Porušujete pravidlá WTO
Peking na kroky Bruselu reagoval varovaním. Čínske ministerstvo obchodu označilo návrhy za diskriminačné a v rozpore s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Zároveň vyzvalo EÚ, aby upustila od definícií „krajín vyvolávajúcich obavy“. Ak Brusel neupraví legislatívu „nakupuj európsky“, Čína je pripravená na ekonomickú odvetu voči európskym spoločnostiam pôsobiacim na jej trhu.
IAA: Cesta k priemyselnej nezávislosti
Súčasťou širšej stratégie je aj Zákon o priemyselnom urýchľovači (IAA), ktorý EK prijala v marci 2026. Tento zákon má podporiť dopyt po nízkouhlíkových technológiách vyrobených v Európe a zvýšiť konkurencieschopnosť domáceho priemyslu. Cieľom je vytvoriť nové pracovné miesta a znížiť dovoznú závislosť v kritických sektoroch, ako je energetika a telekomunikácie.
Priority legislatívy „nakupuj európsky“:
- Podpora lokálnej výroby: Zvýhodnenie produktov vyvinutých a vyrobených v rámci EÚ.
- Zelená transformácia: Masívne investície do čistejších technológií.
- Ochrana spotrebiteľa: Vyššie štandardy bezpečnosti a súkromia pri digitálnych službách.
Máj 2026 prináša zásadný zlom v obchodných vzťahoch medzi EÚ a Čínou. Snaha o posilnenie bezpečnosti európskych sietí narazila na globálne obchodné záujmy. Výsledkom tohto napätia bude nielen prekreslenie mapy dodávateľov technológií, ale aj test sily európskej diplomacie v súboji s ekonomickým gigantom z Ázie.