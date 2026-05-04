Najväčšia cyklistická tour v USA, TD Five Boro Bike Tour, premenila ulice New Yorku na športový sviatok, no pre motoristov znamenala nočnú moru. Frustrácia z uzavretých ciest vyvrcholila nebezpečným incidentom na diaľnici Brooklyn-Queens Expressway (BQE), kde vodiči v snahe uniknúť zápcham riskovali životy v protismere.
Cyklistický maratón paralyzoval metropolu
Podujatie s tradíciou od roku 1977 prilákalo v nedeľu (3. mája) do ulíc New Yorku rekordných 32 000 cyklistov. Trasa dlhá 64 kilometrov viedla cez všetkých päť mestských častí, čo si vyžiadalo bezprecedentné bezpečnostné opatrenia a uzávierky kľúčových tepien vrátane mosta Verrazano-Narrows Bridge.
Harmonogram a trasa 40-míľovej jazdy:
- Štart: Dolný Manhattan, prejazd cez Central Park smerom na sever.
- Severná slučka: Historický Harlem a krátky okruh cez Bronx.
- Návrat na juh: Jazda pozdĺž East River po FDR Drive a prechod do Queensu.
- Záver: Cez Brooklyn až na Staten Island k terminálu trajektov.
Hazard na diaľnici: Autá v protismere
Kým cyklisti si užívali prázdne cesty, na diaľnici BQE neďaleko výjazdu vypukol chaos. Videozáznamy zachytili desiatky vozidiel, ktoré sa v snahe vyhnúť dopravnému kolapsu otočili a pokračovali v jazde v protismere. Tento bezohľadný manéver vytvoril kritické situácie, keď sa autá ocitli „tvárou v tvár“ vozidlám prichádzajúcim v správnom smere.
Vehicles are seen driving the wrong way on the BQE by the Wythe Ave exit as the BQE is closed due to the NYC Bike Tour taking place now. pic.twitter.com/Z3mTTkuOFT— WILLIAMSBURG NEWS (@WMSBG) May 3, 2026
Obmedzenia v New Yorku:
- Uzavreté mosty: Obmedzenia na hlavných spojniciach medzi mestskými časťami.
- Nedostatočné značenie: Mnohí vodiči zostali uväznení bez možnosti legálneho otočenia.
- Psychologický tlak: Niekoľkohodinové čakanie viedlo k strate disciplíny vodičov.
Politické vášne v sedle bicykla
Ako píše portál New York Post, podujatia sa zúčastnil aj starosta New Yorku Zohran Mamdani, ktorý v sedle bicykla neostal len pri športe. Incident využil na ostrú politickú kritiku amerického imigračného úradu (ICE).
Mamdani označil kroky inštitúcie za „kruté a neľudské“, čím vyvolal vlnu kontroverzií v čase, keď mesto stále spracováva následky nedávnych stretov medzi políciou a demonštrantmi v Brooklyne.