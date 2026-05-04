Najväčšia cyklistická tour v USA, TD Five Boro Bike Tour, premenila ulice New Yorku na športový sviatok, no pre motoristov znamenala nočnú moru. Frustrácia z uzavretých ciest vyvrcholila nebezpečným incidentom na diaľnici Brooklyn-Queens Expressway (BQE), kde vodiči v snahe uniknúť zápcham riskovali životy v protismere.

Cyklistický maratón paralyzoval metropolu

Podujatie s tradíciou od roku 1977 prilákalo v nedeľu (3. mája) do ulíc New Yorku rekordných 32 000 cyklistov. Trasa dlhá 64 kilometrov viedla cez všetkých päť mestských častí, čo si vyžiadalo bezprecedentné bezpečnostné opatrenia a uzávierky kľúčových tepien vrátane mosta Verrazano-Narrows Bridge.

Harmonogram a trasa 40-míľovej jazdy:

  • Štart: Dolný Manhattan, prejazd cez Central Park smerom na sever.
  • Severná slučka: Historický Harlem a krátky okruh cez Bronx.
  • Návrat na juh: Jazda pozdĺž East River po FDR Drive a prechod do Queensu.
  • Záver: Cez Brooklyn až na Staten Island k terminálu trajektov.

Hazard na diaľnici: Autá v protismere

Kým cyklisti si užívali prázdne cesty, na diaľnici BQE neďaleko výjazdu vypukol chaos. Videozáznamy zachytili desiatky vozidiel, ktoré sa v snahe vyhnúť dopravnému kolapsu otočili a pokračovali v jazde v protismere. Tento bezohľadný manéver vytvoril kritické situácie, keď sa autá ocitli „tvárou v tvár“ vozidlám prichádzajúcim v správnom smere.

Obmedzenia v New Yorku:

  • Uzavreté mosty: Obmedzenia na hlavných spojniciach medzi mestskými časťami.
  • Nedostatočné značenie: Mnohí vodiči zostali uväznení bez možnosti legálneho otočenia.
  • Psychologický tlak: Niekoľkohodinové čakanie viedlo k strate disciplíny vodičov.

Politické vášne v sedle bicykla

Ako píše portál New York Post, podujatia sa zúčastnil aj starosta New Yorku Zohran Mamdani, ktorý v sedle bicykla neostal len pri športe. Incident využil na ostrú politickú kritiku amerického imigračného úradu (ICE).

Mamdani označil kroky inštitúcie za „kruté a neľudské“, čím vyvolal vlnu kontroverzií v čase, keď mesto stále spracováva následky nedávnych stretov medzi políciou a demonštrantmi v Brooklyne.

