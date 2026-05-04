Stredoeurópska spolupráca chytá nový dych. Poľský premiér Donald Tusk po stretnutí so slovenským náprotivkom Robertom Ficom v arménskom Jerevane uviedol, že v postojoch Bratislavy vníma „pragmatickú korekciu“. Tá by mohla otvoriť dvere k reštartu Vyšehradskej štvorky (V4) v novej politickej realite regiónu.
Pragmatizmus namiesto ideológie
Podľa Donalda Tuska je zrejmé, že hoci má Robert Fico špecifické vzťahy s Moskvou, v záujme regionálnej stability volí pragmatickejší prístup. „Veľmi jasne vidno určitú pragmatickú korekciu v jeho kurze,“ zhodnotil poľský premiér pred odletom zo summitu Európskeho politického spoločenstva. Tento posun je kľúčový pre obnovenie akcieschopnosti skupiny V4, ktorej postavenie bolo v posledných rokoch oslabené vnútornými spormi.
Nová dynamika v regióne (máj 2026):
- Reštart V4: Ambícia Varšavy, Prahy a Bratislavy obnoviť silnú pozíciu stredoeurópskeho bloku.
- Politické zmeny: Tusk priamo spomenul, že obnove spolupráce pomohol odchod Viktora Orbána od moci v Maďarsku.
- Slovenské predsedníctvo: Slovensko prevezme vedenie V4 od 1. júla 2026.
Zelenskyj ako hosť na summite V4?
Súčasťou novej diplomatickej línie je aj intenzívnejší dialóg s Kyjevom. V Jerevane rezonovala téma možnej účasti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na nadchádzajúcom summite V4 na Slovensku. Tusk naznačil, že Zelenskyj by mohol vystúpiť v pozícii špeciálneho hosťa, čo by vyslalo silný signál o jednote strednej Európy v otázke bezpečnosti.
Kľúčové míľniky pre druhú polovicu roka 2026:
- 1. júl: Oficiálny začiatok slovenského predsedníctva vo V4.
- Diplomatická ofenzíva: Plánované stretnutia lídrov zamerané na energetickú a vojenskú bezpečnosť.
- Integrácia: Podpora Ukrajiny na jej ceste do európskych štruktúr pod taktovkou stredoeurópskych partnerov.
Májový summit v Jerevane naznačil, že stredná Európa hľadá v roku 2026 spoločnú reč. „Pragmatická korekcia“ Roberta Fica a politické zmeny v Maďarsku vytvárajú priestor pre Varšavu a Bratislavu, aby opäť úzko spolupracovali. Ak sa podarí zrealizovať účasť prezidenta Zelenského na slovenskom summite V4, pôjde o jasný dôkaz, že pragmatizmus zvíťazil nad predchádzajúcou izoláciou.