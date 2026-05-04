Slovenský premiér Robert Fico potvrdil, že počas svojej nadchádzajúcej cesty do Moskvy absolvuje bilaterálne stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Návšteva sa uskutoční v sobotu 9. mája pri príležitosti 81. výročia ukončenia druhej svetovej vojny v Európe.
Vďaka za oslobodenie bez vojenskej prehliadky
Predseda vlády Robert Fico o svojich plánoch informoval novinárov na summite Európskeho politického spoločenstva v arménskom Jerevane. Zdôraznil, že jeho cesta má primárne pietny charakter. „Položím kvetiny na hrob neznámeho vojaka Červenej armády, aby som sa v mene Sloveniek a Slovákov poďakoval za oslobodenie,“ uviedol premiér s tým, že sa nezúčastní na hlavnej vojenskej prehliadke na Červenom námestí.
Plánovaný program návštevy v Moskve (9. máj 2026):
- Pietny akt: Kladenie vencov k hrobu neznámeho vojaka pri múre Kremľa.
- Diplomatické stretnutie: Krátke rokovanie s prezidentom Vladimirom Putinom.
- Formát: Zachovanie protokolu z predchádzajúcich návštev bez účasti na militaristických oslavách.
Fico: Dialóg je potrebný a argumenty nepriestrelné
Premiér odmieta kritiku za cestu do Ruska v čase prebiehajúceho konfliktu na Ukrajine. Podľa jeho slov má vojna historický kontext a on odmieta mať „výčitky svedomia“ za udržiavanie komunikácie. Tvrdí, že na summite v Jerevane jeho cestu nikto z európskych lídrov nespochybnil, pretože poznajú jeho postoj k nevyhnutnosti dialógu.
Kľúčové vyjadrenia Roberta Fica:
- Historický kontext: Vojna podľa neho nezačala náhle a má hlbšie korene.
- Suverénna diplomacia: Slovensko má právo na vlastnú cestu a dialóg so všetkými stranami.
- Reakcia lídrov: Tvrdí, že jeho argumenty sú pre partnerov v EÚ „neprebiteľné“.
Cesta Roberta Fica do Moskvy v máji 2026 opäť potvrdzuje špecifický kurz slovenskej zahraničnej politiky, ktorá sa snaží o balansovanie medzi záväzkami k EÚ a udržiavaním vzťahov s Ruskou federáciou. Hoci premiér deklaruje úctu k histórii, krátke stretnutie s Vladimirom Putinom bude nepochybne pod drobnohľadom domácej opozície aj medzinárodných spojencov.