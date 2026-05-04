Vyšetrovanie pokusu o vydieranie medzinárodného výrobcu detskej výživy Hipp naberá na obrátkach. Rakúska polícia cez víkend zadržala podozrivého muža, ktorým je podľa medializovaných informácií 30-ročný rodák zo Slovenska a bývalý zamestnanec spoločnosti.
Pomsta za výpoveď a analýza dát
Krajinské policajné riaditeľstvo v Burgenlande potvrdilo, že podozrivý bol po sobotňajšom zadržaní v Salzbursku prevezený do väznice v Eisenstadte. Podľa denníka Kronen Zeitung ide o bývalého zamestnanca pobočky Hipp v hornorakúskom Gmundene, ktorý prišiel o prácu počas februárovej vlny prepúšťania. Motívom mala byť osobná pomsta firme. Kľúčom k jeho vypátraniu bola precízna analýza dát z vydieračského e-mailu.
Podľa svojho advokáta, ktorého cituje nemecká agentúra DPA, však podozrivý všetky obvinenia odmieta. „S touto vecou nemá nič spoločné,“ povedal právny zástupca 39-ročného muža, ktorého zatkli počas uplynulého víkendu. Obhajca spresnil, že jeho klient vydieračský e-mail výrobcovi Hipp nenapísal a ani nemal nič spoločné s pohármi naplnenými jedom na potkany.
Obhajca zadržaného medzitým DPA potvrdil správu rakúskeho denníka, že muž bol bývalým zamestnancom Hipp v Rakúsku. Advokát súčasne zdôraznil, že z nemeckej spoločnosti odišiel po vzájomnej dohode, a nie z rozhorčenia.
Kľúčové fakty o prípade (apríl – máj 2026):
- Podozrivý: 30-ročný muž narodený na Slovensku.
- Lokalita činu: Supermarket Spar v Eisenstadte a pobočky v SR a ČR.
- Produkt: Hipp „Zeleninový pohár s mrkvou a zemiakmi“ (190 g).
- Stav vyšetrovania: Čaká sa na rozhodnutie o vzatí do vyšetrovacej väzby.
V hre je jed na potkany a ohrozenie verejnosti
Polícia zaistila jeden pohár detskej výživy, v ktorom sa nachádzalo 15 mikrogramov jedu na potkany. Odborníci momentálne vypracovávajú znalecký posudok o toxicite tohto množstva, od ktorého bude závisieť právna kvalifikácia činu. Muž je nateraz vyšetrovaný pre úmyselné ohrozenie verejnosti a pokus o ťažké ublíženie na zdraví. Druhý kontaminovaný pohár, ktorý mal byť v predaji v rovnakom supermarkete, sa zatiaľ nenašiel.
Rozsah preventívnych opatrení:
- Stiahnutie z trhu: 18. apríla boli produkty Hipp preventívne odstránené z regálov v Rakúsku, SR a ČR.
- Medzinárodná spolupráca: Prípad vyšetrujú aj nemecké úrady kvôli podozreniu z vydierania centrály firmy.
- Kontroly: Dovedna bolo zaistených päť zmanipulovaných pohárov v troch rôznych krajinách.
Opatrnosť rodičov zostáva prioritou
Hoci je podozrivý vo väzbe, úrady vyzývajú k obozretnosti. Hovorca polície Helmut Marban uviedol, že vyšetrovanie stále prebieha a polícia sa nateraz nevyjadruje k detailom o identite zadržaného. Prokuratúra v Eisenstadte už podala návrh na väzobné stíhanie, o ktorom by sa malo rozhodnúť v najbližších hodinách.
Prípad vydierania značky Hipp v máji 2026 ukazuje zraniteľnosť dodávateľských reťazcov potravín voči tzv. „vnútorným hrozbám“. Ak sa potvrdí, že útočníkom bol nespokojný bývalý zamestnanec, pre spoločnosti to bude znamenať nutnosť sprísniť nielen fyzickú bezpečnosť výroby, ale aj monitoring digitálnej stopy a personálne previerky pri prepúšťaní.