Ekonomický spor medzi vládou a opozíciou naberá na intenzite. Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) ostro skritizovala pondelkové vyjadrenia ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD). Podľa liberálov minister zavádza verejnosť o úspechoch konsolidácie a vedie krajinu po nebezpečnej „gréckej ceste“.
SaS: Konsolidácia je len drahšie živobytie
Predseda SaS Branislav Gröhling v reakcii na tlačovú konferenciu rezortu financií uviedol, že vládna politika nepriniesla žiadne reálne výsledky okrem zdražovania. Odvolal sa pritom na aktuálnu správu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ), ktorá udržateľnosť verejných financií zaradila do pásma vysokého rizika (5,5 % HDP). „Slovensko je na gréckej ceste. Verejné financie sú neudržateľné a rast ekonomiky takmer nulový,“ varoval Gröhling.
Spor o „reálny“ deficit a dedičstvo minulosti
Minister Ladislav Kamenický argumentuje, že bez jeho zásahov by dlhodobá udržateľnosť dosahovala kritických 6,5 % HDP a obviňuje predchodcov z rozvratu. Poslanec SaS Marián Viskupič však tieto tvrdenia označil za „základné klamstvo“. Upozornil, že minister operuje s plánovanými, nie reálnymi číslami deficitu z roku 2023. „Reálny deficit na konci roku 2023 bol približne 5,3 % HDP, nie 6,5 %,“ pripomenul Viskupič.
Ekonomické ukazovatele a výzvy pre rok 2026:
- Náklady na dlh: Slovensko zaplatí tento rok na úrokoch 2 miliardy eur.
- Porovnanie s partnermi: Kým Poľsko a Česko rastú o 2 až 3 %, Slovensko stagnuje.
- Udržateľnosť (RRZ): Aktuálna hodnota 5,5 % HDP signalizuje vysoké riziko.
Výhovorky na zahraničie neobstoja
Opozícia odmietla aj ministrove vysvetlenia, že za zlý stav môže stagnácia Nemecka či Rakúska. Podľa Viskupiča okolité štáty V4 fungujú v rovnakých medzinárodných podmienkach, no dosahujú lepšie výsledky. Kritizuje vládu, že namiesto prorastových opatrení len vyhadzuje miliardy na úroky bankám, ktoré mohli smerovať do školstva či zdravotníctva.
Kritické body opozičnej výčitky:
- Chýbajúce riešenia: Vláda podľa SaS nepredstavila jediné opatrenie na naštartovanie rastu.
- Zavádzajúca rétorika: Neustále vyhováranie sa na predchodcov po troch rokoch vládnutia.
- Investičný dlh: Peniaze pohltené úrokmi chýbajú v nemocniciach a školách.
Ekonomická diskusia v máji 2026 ukazuje hlbokú priepasť medzi vládnym optimizmom a opozičným varovaním. Kým minister financií hovorí o stabilizácii, SaS a nezávislé inštitúcie poukazujú na rastúce náklady na obsluhu štátneho dlhu a stratu konkurencieschopnosti Slovenska v rámci strednej Európy. Rozuzlenie tohto sporu prinesie až reálny vývoj hospodárstva v druhej polovici roka.