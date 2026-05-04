Slovenská justícia čelí otvorenému konfliktu medzi výkonnou a súdnou mocou. Desiatky sudcov sa postavili za svoju kolegyňu Pamelu Záleskú po tom, čo premiér Robert Fico (Smer-SD) oznámil podanie trestného oznámenia v súvislosti s jej rozhodovaním v kauze Dušana Kováčika. Sudca Najvyššieho súdu SR Juraj Kliment inicioval výzvu na ochranu nezávislosti súdnictva.
Výzva proti zastrašovaniu
Podľa sudcu Najvyššieho súdu Juraja Klimenta nejde o ojedinelý incident, ale o nebezpečný precedens. Trestné oznámenie na sudkyňu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Pamelu Záleskú považuje za pokus o zastrašenie celého stavu. „Toto nie je útok len na jednu osobu, ale na celé súdnictvo. Nezávislosť je pre nás najvyššia hodnota a nenecháme si ju vziať,“ uviedol Kliment vo výzve, ktorú už podporili desiatky jeho kolegov.
Kľúčové piliere súdnej moci podľa ústavy:
- Nezávislosť: Sudcovia sú pri rozhodovaní viazaní len zákonom, nie pokynmi politikov.
- Nestrannosť: Právo na zákonného sudcu bez vonkajších tlakov.
- Oddelenie mocí: Zákaz zasahovania vládnej moci do živých súdnych procesov.
Kauza Dušan K. a politický tlak
Premiér Robert Fico odôvodňuje trestné oznámenie podozrením zo zneužívania právomoci verejného činiteľa. Kritizuje postup sudkyne Záleskej pri pôvodnom odsudzujúcom rozsudku pre bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Záleská na politické útoky reagovala stroho: „Pre sudcu je dôležité, čo odznie v súdnej sieni, a nie na tlačových besedách.“
Chronológia súdnych rozhodnutí v kauze Dušan K.:
- September 2021: ŠTS (Záleská) ukladá trest 14 rokov väzenia.
- Máj 2022: Najvyšší súd upravuje trest na 8 rokov väzenia a pokutu 100 000 eur.
- December 2025: Prelomové rozhodnutie o dovolaní ministra spravodlivosti. NS SR ruší predchádzajúce rozsudky a vracia vec do konania.
Ohrozenie právneho štátu?
Signatári výzvy upozorňujú, že navádzanie predsedu ŠTS na disciplinárne stíhanie sudcu za jeho rozhodovaciu činnosť je v demokratickej krajine neprípustné. Kritizujú aj mlčanie Súdnej rady SR, ktorá podľa nich mala na útoky reagovať razantnejšie. Právny štát je podľa Juraja Klimenta postavený na dôvere, že sudca nebude trestne stíhaný len preto, že sa jeho verdikt nepáči vládnej moci.
Máj 2026 sa tak stáva ďalším míľnikom v boji o charakter slovenskej justície. Kým premiér trvá na vyvodení zodpovednosti voči sudcom, ktorých prácu považuje za chybnú, súdna obec varuje pred demontážou demokratických princípov. Výsledok tohto napätia určí, nakoľko budú môcť slovenskí sudcovia v budúcnosti rozhodovať bez strachu z politických represií.