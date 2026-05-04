Ruský prezident Vladimir Putin žije v narastajúcej izolácii. Podľa tajnej správy spravodajskej služby jednej z krajín EÚ, ktorú zverejnila stanica CNN, zaviedol Kremeľ drastické bezpečnostné opatrenia. Dôvodom sú obavy z prevratu, vlna atentátov na vojenských špičkách a úspešné útoky ukrajinských dronov hlboko v ruskom vnútrozemí.
Prezident v bunkri a digitálna karanténa
Bezpečnostný protokol okolo Vladimira Putina dosiahol v máji 2026 bezprecedentnú úroveň. Zamestnanci v jeho bezprostrednej blízkosti – od fotografov až po kuchárov – majú zakázané cestovať verejnou dopravou a smú používať výhradne telefóny bez pripojenia na internet. Návštevy sú preverované dvojstupňovo a prezident sa takmer úplne stiahol z verejných rezidencií pri Moskve či jazere Valdaj. Väčšinu času trávi v modernizovaných bunkroch, najmä v Krasnodarskom kraji.
Kľúčové bezpečnostné zmeny (jar 2026):
- Sledovanie elity: Inštalácia monitorovacích zariadení priamo v domovoch Putinových blízkych spolupracovníkov.
- Obmedzenie pohybu: Putin tento rok nenavštívil žiadne vojenské zariadenie; verejnosti sú podsúvané vopred nahrané zábery.
- Digitálna izolácia: Zákaz internetu pre personál a prísna kontrola toku citlivých informácií.
Strach z dronov a vojenského prevratu
Správa spravodajských služieb naznačuje, že Kremeľ sa obáva najmä útoku dronov riadeného nespokojnými členmi vlastnej politickej elity. Podozrenie padá aj na Sergeja Šojgua, bývalého ministra obrany, ktorý si v armáde zachováva silný vplyv. Napätie zvyšujú neudržateľné straty na fronte (odhadované na 30 000 mŕtvych a zranených mesačne) a ekonomické dopady, ktoré začínajú pociťovať aj doteraz nedotknuté mestské elity v Moskve či Petrohrade.
Faktory destabilizácie režimu:
- Útoky dronov: Pravidelné údery Ukrajiny na strategické ciele hlboko v ruskom území.
- Ekonomický tlak: Výpadky mobilných dát a infraštruktúry vo veľkých mestách.
- Vnútorná nedôvera: Paranoja z „úniku informácií“ a sprisahania po vzore Prigožinovej vzbury.
Oklieštená prehliadka 9. mája
Dôkazom zhoršenej bezpečnostnej situácie sú aj zmeny v oslavách Dňa víťazstva. Tradičná prehliadka na Červenom námestí sa v roku 2026 zaobíde bez ťažkej techniky, ako sú tanky či rakety. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov priznal, že dôvodom sú priame bezpečnostné hrozby. Hoci sa Putin formálne objavuje na stretnutiach, napríklad s Ramzanom Kadyrovom, jeho skutočný pohyb zostáva prísne stráženým tajomstvom.
Správa získaná CNN vykresľuje obraz lídra, ktorý sa v máji 2026 viac než nepriateľa na fronte obáva vlastných ľudí. Extrémne opatrenia, digitálna izolácia a život v bunkroch naznačujú, že Kremeľ vníma riziko vnútornej destabilizácie ako bezprostredné. Otázkou zostáva, ako dlho dokáže ruská elita fungovať v režime totálneho sledovania a narastajúcej hospodárskej izolácie bez toho, aby sa krehká stabilita definitívne nezrútila.