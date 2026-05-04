Ruský prezident Vladimir Putin žije v narastajúcej izolácii. Podľa tajnej správy spravodajskej služby jednej z krajín EÚ, ktorú zverejnila stanica CNN, zaviedol Kremeľ drastické bezpečnostné opatrenia. Dôvodom sú obavy z prevratu, vlna atentátov na vojenských špičkách a úspešné útoky ukrajinských dronov hlboko v ruskom vnútrozemí.

Prezident v bunkri a digitálna karanténa

Bezpečnostný protokol okolo Vladimira Putina dosiahol v máji 2026 bezprecedentnú úroveň. Zamestnanci v jeho bezprostrednej blízkosti – od fotografov až po kuchárov – majú zakázané cestovať verejnou dopravou a smú používať výhradne telefóny bez pripojenia na internet. Návštevy sú preverované dvojstupňovo a prezident sa takmer úplne stiahol z verejných rezidencií pri Moskve či jazere Valdaj. Väčšinu času trávi v modernizovaných bunkroch, najmä v Krasnodarskom kraji.

Kľúčové bezpečnostné zmeny (jar 2026):

  • Sledovanie elity: Inštalácia monitorovacích zariadení priamo v domovoch Putinových blízkych spolupracovníkov.
  • Obmedzenie pohybu: Putin tento rok nenavštívil žiadne vojenské zariadenie; verejnosti sú podsúvané vopred nahrané zábery.
  • Digitálna izolácia: Zákaz internetu pre personál a prísna kontrola toku citlivých informácií.

Strach z dronov a vojenského prevratu

Správa spravodajských služieb naznačuje, že Kremeľ sa obáva najmä útoku dronov riadeného nespokojnými členmi vlastnej politickej elity. Podozrenie padá aj na Sergeja Šojgua, bývalého ministra obrany, ktorý si v armáde zachováva silný vplyv. Napätie zvyšujú neudržateľné straty na fronte (odhadované na 30 000 mŕtvych a zranených mesačne) a ekonomické dopady, ktoré začínajú pociťovať aj doteraz nedotknuté mestské elity v Moskve či Petrohrade.

Faktory destabilizácie režimu:

  • Útoky dronov: Pravidelné údery Ukrajiny na strategické ciele hlboko v ruskom území.
  • Ekonomický tlak: Výpadky mobilných dát a infraštruktúry vo veľkých mestách.
  • Vnútorná nedôvera: Paranoja z „úniku informácií“ a sprisahania po vzore Prigožinovej vzbury.

Oklieštená prehliadka 9. mája

Dôkazom zhoršenej bezpečnostnej situácie sú aj zmeny v oslavách Dňa víťazstva. Tradičná prehliadka na Červenom námestí sa v roku 2026 zaobíde bez ťažkej techniky, ako sú tanky či rakety. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov priznal, že dôvodom sú priame bezpečnostné hrozby. Hoci sa Putin formálne objavuje na stretnutiach, napríklad s Ramzanom Kadyrovom, jeho skutočný pohyb zostáva prísne stráženým tajomstvom.

Správa získaná CNN vykresľuje obraz lídra, ktorý sa v máji 2026 viac než nepriateľa na fronte obáva vlastných ľudí. Extrémne opatrenia, digitálna izolácia a život v bunkroch naznačujú, že Kremeľ vníma riziko vnútornej destabilizácie ako bezprostredné. Otázkou zostáva, ako dlho dokáže ruská elita fungovať v režime totálneho sledovania a narastajúcej hospodárskej izolácie bez toho, aby sa krehká stabilita definitívne nezrútila.