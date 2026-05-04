Na okraji summitu Európskeho politického spoločenstva v Jerevane došlo v pondelok 4. mája 2026 k dôležitému bilaterálnemu stretnutiu. Slovenský premiér Robert Fico a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj diskutovali o posilnení vzájomných vzťahov, hospodárskej spolupráci aj o európskych ambíciách Kyjeva.

Konštruktívny dialóg a nové termíny návštev

Prezident Volodymyr Zelenskyj po stretnutí zdôraznil, že Ukrajina má záujem o silné a stabilné partnerstvo so Slovenskom. Hlavným výstupom rokovania je dohoda o zorganizovaní spoločného zasadnutia vlád vo formáte medzivládnej komisie v blízkej budúcnosti. „Rokovali sme o spolupráci v rôznych oblastiach a tímy už pripravujú harmonogram vzájomných návštev v Kyjeve a Bratislave,“ uviedol Zelenskyj na sociálnej sieti X.

Kľúčové body stretnutia Fico – Zelenskyj (máj 2026):

  • Integrácia do EÚ: Slovensko oficiálne potvrdilo podporu vstupu Ukrajiny do Európskej únie.
  • Diplomatická dynamika: Príprava oficiálnych štátnych návštev v hlavných mestách oboch krajín.
  • Ekonomická spolupráca: Obnova činnosti medzivládnej komisie pre hospodárske otázky.

Slovensko ako partner na ceste do Únie

Premiér Robert Fico nadviazal na svoj sobotňajší telefonát so Zelenským a opätovne deklaroval, že Slovensko si želá mať za suseda stabilnú a demokratickú Ukrajinu. Napriek rozdielnym pohľadom na niektoré politické témy obaja lídri potvrdili spoločný záujem na budovaní priateľských vzťahov. Zelenskyj vyjadril vďačnosť za slovenskú ochotu pomáhať pri plnení prístupových kritérií do .

Očakávané kroky v bilaterálnych vzťahoch:

  • Príprava harmonogramu: Pracovné tímy oboch lídrov začínajú plánovať logistiku návštev.
  • Zasadnutie vlád: Očakáva sa diskusia o energetike, doprave a cezhraničnej spolupráci.
  • Technická pomoc: Zdieľanie slovenských skúseností z integračného procesu do EÚ.

Stretnutie v Jerevane v máji 2026 signalizuje oteplenie vzťahov medzi Bratislavou a Kyjevom na najvyššej úrovni. Zameranie na praktickú spoluprácu a podporu európskej integrácie Ukrajiny ukazuje, že pragmatizmus a spoločné ekonomické záujmy začínajú v diplomatickej komunikácii prevažovať nad ideologickými rozdielmi. Úspech plánovaného zasadnutia vlád bude kľúčovým testom pre novú éru slovensko-ukrajinského partnerstva.