Na okraji summitu Európskeho politického spoločenstva v Jerevane došlo v pondelok 4. mája 2026 k dôležitému bilaterálnemu stretnutiu. Slovenský premiér Robert Fico a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj diskutovali o posilnení vzájomných vzťahov, hospodárskej spolupráci aj o európskych ambíciách Kyjeva.
Konštruktívny dialóg a nové termíny návštev
Prezident Volodymyr Zelenskyj po stretnutí zdôraznil, že Ukrajina má záujem o silné a stabilné partnerstvo so Slovenskom. Hlavným výstupom rokovania je dohoda o zorganizovaní spoločného zasadnutia vlád vo formáte medzivládnej komisie v blízkej budúcnosti. „Rokovali sme o spolupráci v rôznych oblastiach a tímy už pripravujú harmonogram vzájomných návštev v Kyjeve a Bratislave,“ uviedol Zelenskyj na sociálnej sieti X.
Kľúčové body stretnutia Fico – Zelenskyj (máj 2026):
- Integrácia do EÚ: Slovensko oficiálne potvrdilo podporu vstupu Ukrajiny do Európskej únie.
- Diplomatická dynamika: Príprava oficiálnych štátnych návštev v hlavných mestách oboch krajín.
- Ekonomická spolupráca: Obnova činnosti medzivládnej komisie pre hospodárske otázky.
Slovensko ako partner na ceste do Únie
Premiér Robert Fico nadviazal na svoj sobotňajší telefonát so Zelenským a opätovne deklaroval, že Slovensko si želá mať za suseda stabilnú a demokratickú Ukrajinu. Napriek rozdielnym pohľadom na niektoré politické témy obaja lídri potvrdili spoločný záujem na budovaní priateľských vzťahov. Zelenskyj vyjadril vďačnosť za slovenskú ochotu pomáhať pri plnení prístupových kritérií do EÚ.
Očakávané kroky v bilaterálnych vzťahoch:
- Príprava harmonogramu: Pracovné tímy oboch lídrov začínajú plánovať logistiku návštev.
- Zasadnutie vlád: Očakáva sa diskusia o energetike, doprave a cezhraničnej spolupráci.
- Technická pomoc: Zdieľanie slovenských skúseností z integračného procesu do EÚ.
Stretnutie v Jerevane v máji 2026 signalizuje oteplenie vzťahov medzi Bratislavou a Kyjevom na najvyššej úrovni. Zameranie na praktickú spoluprácu a podporu európskej integrácie Ukrajiny ukazuje, že pragmatizmus a spoločné ekonomické záujmy začínajú v diplomatickej komunikácii prevažovať nad ideologickými rozdielmi. Úspech plánovaného zasadnutia vlád bude kľúčovým testom pre novú éru slovensko-ukrajinského partnerstva.