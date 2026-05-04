Tragický nález v koľajisku otriasol Prešovom počas uplynulého víkendu. V skorých ranných hodinách v nedeľu 3. mája bolo medzi železničnou stanicou Veľký Šariš a zastávkou Prešov-mesto nájdené telo mladého muža, ktorému už záchranári nedokázali pomôcť.
Devastačné poranenia a vylúčenie cudzieho zavinenia
Obeťou tragédie je 21-ročný obyvateľ Prešova. Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jany Ligdayovej boli zranenia natoľko vážne, že lekár mohol na mieste len skonštatovať smrť. „Obhliadajúci lekár na mieste konštatoval smrť následkom devastačných poranení, ktoré podľa predbežného posúdenia nastali pri zrážke s vlakom,“ spresnila hovorkyňa.
Kľúčové informácie o tragédii:
- Lokalita: Železničný úsek Veľký Šariš – Prešov-mesto.
- Obeť: 21-ročný muž z Prešova.
- Čas nálezu: Nedeľa 3. mája, skoré ranné hodiny.
- Stav vyšetrovania: Cudzie zavinenie bolo predbežne vylúčené.
Polícia vedie trestné stíhanie
Prípad prevzal poverený príslušník železničného oddelenia v Prešove. V súlade so zákonom bolo začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia. Presnú príčinu smrti a okolnosti, ktoré predchádzali tejto nešťastnej udalosti, určí nariadená zdravotno-bezpečnostná pitva.