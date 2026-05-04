Na Humenskej ceste v Michalovciach došlo v dopoludňajších hodinách k vážnej dopravnej nehode, ktorá si vyžiadala okamžitý zásah všetkých záchranných zložiek. Hasiči museli pri záchrane ľudského života použiť špeciálnu techniku.
Záchranná akcia s hydraulickým náradím
Jedna osoba zostala po náraze zakliesnená v troskách vozidla a utrpela ťažké zranenia. Hasiči z Michaloviec nasadili hydraulické vyslobodzovacie náradie, aby ju bezpečne dostali von. „Hasiči na mieste zasahujú pri vyslobodzovaní jednej ťažko zranenej osoby z havarovaného vozidla,“ uviedli košickí krajskí hasiči na sociálnej sieti. Druhá zranená osoba bola v čase príchodu hasičov už v opatere zdravotníckych záchranárov.
Detaily zásahu v Michalovciach:
- Miesto nehody: Michalovce, Humenská cesta.
- Zranené osoby: 2 (z toho jedna ťažko zranená).
- Technika: Hydraulické nožnice a rozperáky na vyslobodenie zakliesnenej osoby.
Dopravné obmedzenia na výjazde z mesta
Humenská cesta je aktuálne prejazdná len v obmedzenom režime. Polícia na mieste dokumentuje stopy nehody a riadi premávku. Vodiči smerujúci von z mesta alebo do centra by mali počítať so zdržaním a ak je to možné, využiť bočné ulice.