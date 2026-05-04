Keď sa oteplí a dni sa začnú predlžovať, prirodzene trávime viac času vonku. Záhrada, terasa či dokonca aj malý balkón v byte opäť ožívajú. A práve vtedy často vyjde najavo, že starý záhradný nábytok už má svoje najlepšie roky za sebou – drevo zošedlo, vankúše vybledli a niektoré prvky jednoducho prestali byť pohodlné.
Je to bezpochyby ideálny moment na zmenu. Nový nábytok dokáže úplne premeniť priestor, no skôr než sa vyberiete na nákupy, oplatí sa na chvíľu zastaviť a premyslieť si všetko v pokoji – vďaka tomu získate istotu, že kúpite presne to, čo skutočne potrebujete a že všetko bude spolu ladiť.
Výber nábytku podľa veľkosti záhrady
Veľkosť záhrady má obrovský vplyv na výber vhodného nábytku. V menších priestoroch je kľúčová funkčnosť a úspora miesta – ľahké skladacie modely alebo modulárne zostavy umožňujú jednoducho prispôsobiť rozloženie aktuálnym potrebám. Vo väčších záhradách si možno dovoliť aj rozmernejšie zostavy, no aj tu sa oplatí zachovať určitú mieru.
Záhrada by nemala byť zaplnená výlučne nábytkom – rovnako dôležité je ponechať priestor pre zeleň a ďalšie prvky vybavenia, ako je napríklad drevené lehátko na opaľovanie.
Dobrou voľbou je vopred si rozplánovať rozmiestnenie nábytku a ostatných prvkov – pokojne aj na papieri alebo pomocou jednoduchých aplikácií. Vďaka tomu sa ľahšie odhadne, koľko miesta jednotlivé prvky zaberú.
Textílie
Jedným z často prehliadaných aspektov pri výbere záhradného nábytku sú textílie, ktoré majú obrovský vplyv na každodenný komfort používania. Vankúše, matrace či poťahy by nemali byť len estetické, ale predovšetkým odolné voči poveternostným podmienkam.
Najlepšou voľbou sú vodoodolné a ľahko čistiteľné materiály, ktoré neabsorbujú vlhkosť a rýchlo schnú. Oplatí sa venovať pozornosť aj odolnosti voči UV žiareniu – vďaka tomu farby nevyblednú pod vplyvom slnka. Dôležitá je aj možnosť snímania poťahov, čo výrazne uľahčuje ich pranie.
Sú svetlé textílie dobrý nápad? Áno, ak sú vyrobené z ľahko čistiteľných materiálov. Hoci pôsobia veľmi elegantne, vyžadujú častejšiu údržbu.
Štýly záhradného nábytku
Výber štýlu záhradného nábytku by mal byť v súlade s charakterom domu aj jeho okolia. Milovníci klasiky často siahajú po drevenom nábytku, ktorý prináša prirodzené teplo a nadčasovú eleganciu. Drevo sa výborne kombinuje so zeleňou, no treba myslieť na to, že jeho odtieň zohráva dôležitú úlohu – svetlé druhy opticky presvetľujú priestor, zatiaľ čo tmavšie mu dodávajú ušľachtilejší charakter. Moderné aranžmány zas dobre ladia s hliníkom, oceľou alebo technoratanom, najmä v jednoduchých geometrických tvaroch. Takýto nábytok pôsobí aj vizuálne ľahšie, takže nezaťaží ani menšie záhrady.
Štýl boho, ktorý si v posledných rokoch získal veľkú popularitu, stojí na voľnosti a prirodzenosti. Dominujú v ňom svetlé farby, mäkké textílie, pletené prvky a doplnky z dreva či ratanu. Je to štýl, ktorý podporuje oddych – často sa v ňom objavujú hojdacie siete, nízke stolíky a mäkké vankúše rozložené priamo na zemi. Naopak, rustikálny štýl bude bližší tým, ktorí majú radi „domácku“ atmosféru – patinované drevo, robustnejšie formy a doplnky inšpirované prírodou vytvárajú útulné, mierne nostalgické prostredie.
Za pozornosť stojí aj škandinávsky štýl, ktorý sa výborne hodí do záhrad – svetlé farby, jednoduchosť a funkčnosť sú jeho hlavnými znakmi. Stredomorský štýl je zase ideálny pre tých, ktorí chcú do záhrady vniesť dovolenkovú atmosféru – biela, odtiene modrej, keramika a ľahké konštrukcie pripomínajú južanské terasy.