Európski lídri reagujú na šokujúce rozhodnutie Washingtonu. Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová označila načasovanie odsunu amerických vojakov z Nemecka za prekvapujúce a vyzvala na okamžité posilnenie európskeho piliera NATO. Oznámenie prišlo v čase vrcholiaceho summitu Európskeho politického spoločenstva, kde bezpečnosť kontinentu v roku 2026 dominuje každej diskusii.
Geopolitické prekvapenie v Jerevane
Hoci sa o možnom znížení americkej prítomnosti v Európe špekulovalo dlhšie, piatkové vyhlásenie Pentagonu o stiahnutí 5 000 vojakov z Nemecka zastihlo spojencov nepripravených. Kaja Kallasová pri príchode na summit zdôraznila, že kroky prezidenta Donalda Trumpa jasne ukazujú, že Európa sa už nemôže spoliehať výhradne na zámorského partnera. „Načasovanie tohto oznámenia je prekvapením, no svedčí o potrebe posilniť našu vlastnú bezpečnosť,“ uviedla šéfka diplomacie.
Kľúčové údaje o amerických silách v Nemecku (máj 2026):
- Aktuálny stav: Odhaduje sa až 50 000 vojakov v aktívnej službe.
- Plánovaný odsun: Minimálne 5 000 vojakov v horizonte 6 až 12 mesiacov.
- Ďalšie hrozby: Trump pripustil stiahnutie jednotiek aj z Talianska a Španielska.
Odplata za kritiku Iránu?
V diplomatických kuloároch sa nahlas hovorí o tom, že ide o priamu odvetu Bieleho domu za slová nemeckého kancelára Friedricha Merza, ktorý nedávno kritizoval americký postup vo vojne s Iránom. Kallasová odmietla špekulácie priamo komentovať, no nórsky premiér Jonas Gahr Störe dodal, že Európa musí prevziať väčšiu zodpovednosť. Podľa neho by sa však takéto zásadné zmeny mali v rámci NATO riešiť „harmonicky“ a nie jednostrannými vyhláseniami.
Reakcie európskych predstaviteľov:
- Kaja Kallasová (EÚ): Volá po dobudovaní európskych obranných kapacít.
- Johann Wadephul (Nemecko): Tvrdí, že Berlín je na zníženie počtu vojakov pripravený.
- Jonas Gahr Störe (Nórsko): Považuje odsun za podnet k väčšej európskej autonómii.
Máj 2026 sa môže zapísať do dejín ako moment, kedy sa transatlantická väzba začala reálne droliť. Nemecko, ktoré je s 35 000 až 50 000 vojakmi najväčšou americkou základňou v Európe, stojí pred výzvou, ako zaplátať bezpečnostnú dieru po odchode spojenca. Diskusie v Jerevane potvrdzujú, že projekt „európskeho piliera NATO“ už nie je len teoretickou víziou, ale nevyhnutnou reakciou na nevyspytateľnú politiku Washingtonu.