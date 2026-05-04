Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) v pondelok načrtol plán vládnej koalície na oživenie ekonomiky. Prioritou sú „beznákladové“ opatrenia, ktoré majú podporiť rast bez ďalšieho zaťaženia štátnej pokladnice. Pri otázke znižovania daní však minister zostáva pragmatický a varuje pred nereálnymi očakávaniami v čase prísnej konsolidácie.
Prorastový balík na prelome mája a júna
Koaličná rada by mala o konkrétnych krokoch rokovať už budúci týždeň. Podľa Ladislava Kamenického sa vláda zameria na legislatívne zmeny, ktoré rozhýbu investície, no nebudú vyžadovať priame dotácie zo štátneho rozpočtu. Cieľom je schváliť tieto opatrenia na schôdzi Národnej rady SR, ktorá sa začne na prelome mája a júna 2026. „Opatrenia, ktoré budú stáť peniaze, budú spojené až s tvorbou rozpočtu na budúci rok,“ spresnil šéf rezortu financií.
Ekonomické dopady zmien daňových sadzieb (odhad 2026):
- Daň z príjmov: Zníženie o 1 p. b. = výpadok cca 200 miliónov eur.
- DPH: Zníženie o 1 p. b. = výpadok cca 500 miliónov eur.
- Daň z finančných transakcií: Predpokladaný prínos cca 500 miliónov eur.
Dilema medzi nižšími daňami a deficitom
Minister financií otvorene priznal, že hoci by dane rád znižoval, súčasný deficit a medzinárodné záväzky mu zväzujú ruky. Kriticky sa vyjadril k požiadavkám na rušenie dane z finančných transakcií bez adekvátnej náhrady. „Keď mi niekto povie, kde vezmem pol miliardy, tak nebude transakčná daň,“ vyhlásil Kamenický. Zdôraznil, že konsolidácia v „protivetre“ globálnej neistoty neumožňuje rozdávať stovky miliónov eur bez toho, aby niekde inde chýbali.
Výzvy pre rozpočet na rok 2027:
- Konsolidácia: Nutnosť znižovať štrukturálny deficit podľa pravidiel EÚ.
- Investičný dlh: Potreba financovať strategické projekty aj pri obmedzených zdrojoch.
- Koaličné priority: Hľadanie kompromisu medzi sociálnymi balíčkami a stabilitou financií.
Vyjadrenia ministra financií z mája 2026 jasne definujú mantinely, v ktorých sa slovenská ekonomika bude pohybovať najbližšie mesiace. Kým „beznákladové“ opatrenia môžu priniesť istý optimizmus, skutočná diskusia o budúcich daniach a transakčnej dani bude tvrdým politickým súbojom počas jesenného schvaľovania štátneho rozpočtu. Minister nateraz vyslal jasný signál: každé euro ušetrené na jednej strane musí byť vykompenzované na strane druhej.