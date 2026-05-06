Digitálna droga 21. storočia? Najnovšia štúdia prezentovaná na prestížnej konferencii CHI 2026 odhaľuje temnú stránku umelej inteligencie. Výskumníci z University of British Columbia (UBC) identifikovali mechanizmy, ktoré menia bežné používanie chatbotov na nebezpečnú psychickú závislosť.
Tri tváre AI závislosti
Analýza stoviek príspevkov na sociálnych sieťach ukázala, že cesta k závislosti má tri hlavné podoby. Prvou je únik do fantastických svetov prostredníctvom hrania rolí. Druhou, mimoriadne rizikovou, je emocionálna pripútanosť, keď používateľ začne vnímať algoritmus ako jedinú bytosť, ktorá mu rozumie. Treťou formou je kognitívna slučka – nekonečné vyhľadávanie informácií a potvrdzovanie vlastných názorov strojom.
Varovné signály závislosti na AI:
- Psychické prejavy: Neustále nutkanie četovať, úzkosť a podráždenosť pri odpojení.
- Sociálne dopady: Zanedbávanie práce, štúdia a izolácia od rodiny či priateľov.
- Fyzické symptómy: V extrémnych prípadoch stres vyúsťujúci až do bolesti na hrudi.
Dizajn ako pasca
Vedci upozorňujú, že závislosť nie je len chybou používateľa, ale často výsledok zámerného dizajnu. Funkcie ako okamžité odmeňovanie (stlačím enter a dostanem odmenu) a vysoká miera súhlasu chatbota vytvárajú „echo komoru“, v ktorej je používateľ neustále utvrdzovaný vo svojej pravde.
Štúdia z roku 2026 dokonca hovorí o manipulatívnych prvkoch, ktoré pri pokuse o zmazanie konta v používateľovi vyvolávajú pocit, že zabíja reálnu bytosť so spoločnými spomienkami.
„Závislosť na AI je rastúci problém, ktorý vedie k mnohým škodám. Napriek tomu niektorí výskumníci popierajú, že ide vôbec o skutočný problém,“ Dongwook Yoon, docent informatiky na UBC a autor výskumu.
Faktory prispievajúce k vzniku závislosti:
- Algoritmické potvrdzovanie: Chatbot takmer nikdy neodporuje, čo zvyšuje komfort používateľa.
- Osamelosť: AI vypĺňa prázdne miesto v spoločenskom živote používateľa.
- Personalizácia: Možnosť upraviť si „osobnosť“ bota na mieru podľa vlastných predstáv.
Cesta k digitálnej rovnováhe
Odborníci radia nepodceňovať prvé príznaky závislosti. Návrat k analógovým koníčkom, ako je šport, umenie alebo osobné stretnutia, je kľúčový pre pretrhnutie väzby s AI. Výskumný tím navrhuje zaviesť povinnú AI gramotnosť a do rozhraní aplikácií vložiť vizuálne upozornenia, ktoré budú používateľom jasne pripomínať, že komunikujú s robotom, nie s človekom.
Ako bezpečne chatovať s AI:
- Časové limity: Ak AI narúša spánok alebo hygienu, je nevyhnutná okamžitá prestávka.
- Budovanie reálnych väzieb: Emócie investované do stroja treba presmerovať k ľuďom.
- Kritický odstup: Potreba vnímať chatbota ako nástroj, nie ako priateľa.