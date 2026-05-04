Iránske ministerstvo zahraničných vecí dnes vyzvalo Spojené štáty, aby upustili od „neprimeraných požiadaviek“ a prijali rozumnejší prístup k ukončeniu prebiehajúceho vojnového konfliktu. Hovorca rezortu Esmáíl Bakájí potvrdil, že Irán momentálne analyzuje odpoveď Washingtonu na svoj 14-bodový mierový plán.
Hormuzský prieliv ako epicentrum napätia
Napriek prímeriu, ktoré platí od 8. apríla 2026, zostávajú vzťahy medzi oboma veľmocami na bode mrazu. Hlavným kameňom úrazu je kontrola nad Hormuzským prielivom. Teherán sa vyhlásil za výhradného strážcu tejto strategickej tepny a ostro odmietol ohlásenú americkú operáciu na pomoc uviaznutým lodiam. „Američania sa už mohli naučiť, že nemôžu používať jazyk hrozieb a sily,“ vyhlásil Bakájí s varovaním, že vstup námorníctva USA do prielivu vyvolá odvetné útoky.
Kľúčové body iránskeho 14-bodového návrhu (máj 2026):
- Vojenský odsun: Stiahnutie jednotiek USA z oblastí susediacich s Iránom.
- Námorná blokáda: Okamžité ukončenie americkej blokády v prielive.
- Financie: Uvoľnenie zmrazených iránskych aktív v zahraničí.
- Regionálny mier: Ukončenie bojov medzi Izraelom a Hizballáhom v Libanone.
- Jadrový odklad: Rokovania o uráne sa majú otvoriť až po úplnom skončení vojny.
Mierový plán bez jadrovej otázky
Iránsky rezort diplomacie zdôrazňuje, že súčasný návrh sa sústredí výhradne na ukončenie nepriateľstva a nerieši jadrovú problematiku. Podľa portálu Axios je podmienkou Teheránu, aby sa diskusia o obohacovaní uránu začala až po stabilizácii bezpečnostnej situácie. Irán zároveň požaduje „nový mechanizmus“ pre správu Hormuzského prielivu, ktorý by eliminoval vplyv USA a Izraela, ktoré obviňuje z vytvárania globálnej neistoty.
Súčasný stav vyjednávaní:
- Prímerie: Formálne v platnosti od 8. apríla, no sprevádzané neustálymi hrozbami.
- Priame rozhovory: Uskutočnilo sa len jedno kolo, ktoré skončilo patom.
- Lehota: Teherán žiada ukončenie vojny v Iráne do 30 dní od prijatia dohody.
Máj 2026 sa javí ako rozhodujúci mesiac pre stabilitu svetového obchodu. Ak Washington a Teherán nenájdu kompromis v otázke námornej plavby, hrozí, že krehké prímerie vystrieda nová vlna priamej vojenskej konfrontácie. Iránsky 14-bodový plán stavia USA pred náročnú voľbu: buď uvoľnia tlak na islamskú republiku a stiahnu sa z regiónu, alebo budú riskovať eskaláciu v jednej z najdôležitejších dopravných ciest planéty.