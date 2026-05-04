Ukrajina a Európska únia otvárajú novú kapitolu vojenskej spolupráce. Prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok 4. mája 2026 oznámil prípravu prelomovej dohody v oblasti bezpilotných lietadiel. Prvá miliardová finančná injekcia z Bruselu má smerovať priamo do spoločných výrobných liniek, ktoré prepoja obranný priemysel EÚ s ukrajinskými inováciami.
Miliardy na drony a obranu
Na summite Európskeho politického spoločenstva v Jerevane rokoval Volodymyr Zelenskyj so šéfkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou o detailoch pôžičky v celkovej hodnote 90 miliárd eur. Táto suma má pokryť potreby Ukrajiny v rokoch 2026 – 2027. „Prvá časť vo výške šesť miliárd eur bude smerovať do spoločnej výroby dronov,“ spresnil Zelenskyj. Cieľom je nielen nákup, ale aj budovanie potrebnej bezpečnostnej infraštruktúry priamo na území Ukrajiny.
Integrácia obranného priemyslu
Ursula von der Leyenová potvrdila, že investície EÚ do ukrajinského zbrojárstva sú strategickým krokom k integrácii oboch trhov. Okrem bezpilotných prostriedkov sa spolupráca rozšíri aj na projekty protivzdušnej obrany. Brusel týmto reaguje na naliehavé potreby Kyjeva, ktorý čelí pretrvávajúcim bezpečnostným výzvam. „Potreby Ukrajiny sú naďalej rovnako naliehavé ako doteraz,“ zdôraznila šéfka EK.
Kľúčové body dohody (máj 2026):
- Financovanie: 6 miliárd eur z prvej tranže pôžičky určených výhradne na drony.
- Spoločná výroba: Prepojenie európskych technológií s ukrajinskými skúsenosťami z frontu.
- Export zbraní: Ukrajina plánuje prebytok vlastnej produkcie vyvážať do zahraničia na zlepšenie štátnych financií.
Z Ukrajiny sa stáva zbrojársky exportér
Zaujímavým zvratom v stratégii Kyjeva je ohlásený plán začať s vývozom vlastných zbraňových systémov. Vďaka masívnemu rozvoju domácej výroby a partnerstvám s EÚ má Ukrajina v roku 2026 prebytok určitých typov bezpilotných strojov a obranných systémov. Export by mal krajine priniesť potrebné devízy a posilniť jej postavenie na globálnom trhu so zbraňami.
Plánované oblasti bezpečnostnej spolupráce:
- Bezpilotné systémy: Prieskumné, útočné aj námorné drony.
- Protivzdušná obrana: Integrácia do spoločných európskych projektov.
- Zbrojársky export: Predaj ukrajinských inovácií partnerom v zahraničí.