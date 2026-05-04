Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka je po nečakanej hospitalizácii v stabilizovanom stave. Podľa oficiálnych informácií z pondelka 4. mája 2026 sa jeho zdravotný stav zlepšil natoľko, že lekári plánujú jeho prepustenie do domácej liečby. Informáciu potvrdili zástupcovia nemocnice aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
Hospitalizácia a operačný zákrok
Správy o hospitalizácii 55-ročného šéfa prokuratúry sa objavili v nedeľu 3. mája. Podľa medializovaných informácií existovalo podozrenie na infarkt myokardu, pričom Maroš Žilinka mal v nemocnici siete Penta Hospitals SK podstúpiť operačný zákrok. „Generálny prokurátor je po ošetrení plne stabilizovaný a bez ťažkostí,“ uviedla komunikačná špecialistka Jana Fedáková s tým, že prepustenie do domácej starostlivosti sa očakáva v najbližších hodinách.
„Vo včerajších popoludňajších hodinách bol v bratislavskom kardiocentre CINRE Nemocnice Bory hospitalizovaný generálny prokurátor Maroš Žilinka. Je po ošetrení plne stabilizovaný a bez ťažkostí. V najbližších hodinách sa plánuje jeho prepustenie do domáceho liečenia a následnej starostlivosti,“ spresnila Fedáková.
Chronológia udalostí (máj 2026):
- Nedeľa 3. 5.: Hospitalizácia s podozrením na kardiologický problém a následná operácia.
- Pondelok 4. 5. ráno: Potvrdenie stabilizovaného stavu a komunikácia s ministrom vnútra.
- Pondelok 4. 5. poludnie: Avizované prepustenie do domáceho liečenia.
Politické reakcie a otázka funkčného obdobia
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) na pondelkovej tlačovej konferencii potvrdil, že so Žilinkom bol v kontakte cez SMS správy. „Dostal som späť odpoveď, že je v poriadku a dáva sa dokopy,“ uviedol minister. Zároveň reagoval na špekulácie o možnej voľbe nového generálneho prokurátora. Hoci súčasné funkčné obdobie Maroša Žilinku končí až v decembri 2027, minister zdôraznil, že debata o nástupcovi momentálne nie je prioritou a neočakáva predčasnú zmenu na tomto poste.
Podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar (Smer-SD) potvrdil, že Smer-SD nezmení názor a nepokúsi sa zvoliť nového generálneho prokurátora ešte pred parlamentnými voľbami v roku 2027. „Nie, nehrozí to. Jednoznačne budeme dodržiavať v tomto zmysle zákon. Verím, že sa pán generálny prokurátor skoro uzdraví a dovládne svoje funkčné obdobie,“ povedal v pondelok novinárom v parlamente.
Profil Maroša Žilinku vo funkcii:
- Vek: 55 rokov.
- Nástup do funkcie: 10. december 2020.
- Koniec mandátu: december 2027 (sedemročné funkčné obdobie).