Nemecký kancelár Friedrich Merz tlmí vášne po ohlásení nových amerických ciel na európske automobily. Podľa jeho slov nie je krok prezidenta Donalda Trumpa namierený proti konkrétnej krajine, ale je dôsledkom neschopnosti Európskej únie dotiahnuť dohodnuté obchodné podmienky do konca.
Trumpova netrpezlivosť a európska byrokracia
Kancelár Friedrich Merz v rozhovore pre televíziu ARD uviedol, že Donald Trump má „právo byť sklamaný“ z prístupu Bruselu. Hoci sa v auguste 2025 podarilo dosiahnuť predbežnú dohodu o 15 % clách, Európsky parlament ju dodnes neschválil. Podľa Merza Únia neustále prichádza s novými požiadavkami, zatiaľ čo americká strana považuje dohodu za uzavretú. „Američania to už majú hotové, Európania nie,“ zdôraznil kancelár s výzvou na okamžitý kompromis.
Kľúčové fakty o colnom spore (máj 2026):
- Nové clo: Zvýšenie na 25 % pre osobné a nákladné vozidlá z EÚ.
- Pôvodná dohoda: Von der Leyenová a Trump v roku 2025 dohodli úroveň 15 %.
- Dôvod eskalácie: Prieťahy v Európskom parlamente a nedodržiavanie podmienok podľa Bieleho domu.
Hrozba recesie a obchodnej vojny
Situácia je kritická najmä pre nemeckých gigantov ako BMW, Mercedes-Benz či Porsche, pre ktorých sú USA kľúčovým trhom. Ekonóm Clemens Fuest z inštitútu Ifo varuje, že ak EÚ zareaguje odvetnými clami, rozpúta sa plnohodnotná obchodná vojna. Takýto scenár by podľa neho uvrhol nemeckú ekonomiku ešte v priebehu roka 2026 do hlbokej recesie.
Ekonomické riziká pre nemecký autopriemysel:
- Strata konkurencieschopnosti: 25 % clo výrazne predraží európske autá na americkom trhu.
- Odvetné opatrenia: Riziko zavedenia ciel na americké poľnohospodárske produkty a technológie.
- Hospodársky pokles: Inštitút Ifo predpovedá negatívny rast HDP v prípade eskalácie sporu.
Nemecko sa v máji 2026 ocitá medzi mlynskými kmeňmi – na jednej strane stojí nekompromisný Donald Trump a na druhej váhajúci Brusel. Vyjadrenia Friedricha Merza naznačujú, že Berlín je pripravený tlačiť na Európsku komisiu, aby ustúpila, v snahe zachrániť chrbtovú kosť nemeckého priemyslu pred devastačnými clami. Rozhodujúce budú najbližšie dni, kedy sa ukáže, či preváži diplomatická dohoda alebo protekcionizmus.