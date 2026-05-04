Európa sa prispôsobuje novému tlaku z Washingtonu. Generálny tajomník NATO Mark Rutte v pondelok 4. mája 2026 potvrdil, že európske krajiny „pochopili odkaz“ prezidenta Donalda Trumpa a zintenzívňujú úsilie pri plnení dohôd o vojenských základniach. Reagoval tak na Trumpovo rozhodnutie radikálne znížiť počet amerických vojakov v Nemecku.
Odvetný krok Washingtonu za vlažnú podporu
Napätie v rámci Aliancie vyvrcholilo po tom, čo Biely dom oznámil stiahnutie výrazne viac ako 5 000 vojakov z nemeckého územia. Donald Trump tento krok odôvodňuje nedostatočnou angažovanosťou Európy v prebiehajúcom konflikte s Iránom. „Odkaz si vypočuli jasne,“ uviedol Mark Rutte na summite v Arménsku s tým, že európski spojenci teraz urýchlene pracujú na realizácii bilaterálnych dohôd o základniach a logistike.
Kľúčové body aktuálnej krízy v NATO (máj 2026):
- Redukcia vojsk: USA sťahujú tisíce vojakov z Nemecka, v ohrození sú aj posádky v Taliansku a Španielsku.
- Rozkol v podpore: Španielsko odmietlo prelety lietadiel USA, zatiaľ čo krajiny ako Británia či Rumunsko logistickú pomoc poskytujú.
- Perzský záliv: Európske štáty nasadzujú mínolovky do blízkosti Hormuzského prielivu v rámci prípravy na „ďalšiu fázu“.
Pripravenosť na operácie v Perzskom zálive
Napriek odporu Madridu Rutte zdôraznil, že jadro Aliancie – vrátane Francúzska, Nemecka a Talianska – neodmieta americké žiadosti o využívanie infraštruktúry. Európske prostriedky sa čoraz viac sústreďujú v blízkosti Blízkeho východu, aby zabezpečili voľnú plavbu cez strategický Hormuzský prieliv, ktorý je po nedávnych úderoch zablokovaný. Snahou je upokojiť Washington a zabrániť ďalšiemu odsunu amerických síl z kontinentu.
Postoj európskych spojencov k iránskej kríze:
- Vojenská asistencia: Britské, portugalské a grécke základne sú plne k dispozícii pre operácie USA.
- Námorná bezpečnosť: Ochota podieľať sa na medzinárodnej misii na ochranu tankerov.
- Politický tlak: Trumpove vyhrážky stiahnutím vojsk fungujú ako katalyzátor k vyšším výdavkom na obranu.
Vyjadrenia Marka Rutteho z mája 2026 jasne naznačujú, že éra bezpodmienečnej americkej ochrany Európy sa skončila. Trumpov „transakčný“ prístup k bezpečnosti núti európske metropoly k priamej účasti na konfliktoch mimo ich kontinentu, ak si chcú udržať americkú vojenskú prítomnosť. Summit v Arménsku tak potvrdil, že cena za zachovanie transatlantickej väzby bude v najbližších mesiacoch narastať úmerne s eskaláciou v Perzskom zálive.