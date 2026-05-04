Slovensko si v pondelok 4. mája 2026 pripomína 107. výročie tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika. Prezident SR Peter Pellegrini pri tejto príležitosti vyzdvihol Štefánikov prínos nielen ako štátnika a vojaka, ale aj ako vedca, ktorého odkaz zostáva živým posolstvom pre súčasné generácie.
Od hviezd k základom štátnosti
Prezident Peter Pellegrini vo svojom vyhlásení zdôraznil, že na začiatku Štefánikovej cesty stála vášeň pre vedu. Práve astronómia mu otvorila dvere do svetovej diplomacie. „Československá republika, o vznik ktorej sa zaslúžil, bola prvým štátnym útvarom, v ktorom mali Slováci postavenie štátotvorného národa,“ pripomenula hlava štátu význam diplomatického úsilia nášho národného hrdinu.
Kľúčové piliere Štefánikovho odkazu (podľa Pellegriniho):
- Vzdelanie a veda: Astronómia ako prostriedok na spoznávanie sveta a dôležitých osobností.
- Vojenské majstrovstvo: Budovanie československých légií napriek podlomenému zdraviu.
- Štátotvorný prínos: Kľúčová rola pri vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov.
Symbol odvahy a odhodlania
Podľa prezidenta bol Milan Rastislav Štefánik človekom, ktorý dokázal prekonávať takmer neprekonateľné prekážky. Jeho pôsobenie na čele légií bolo jasným argumentom pre svetové mocnosti, že nový štát v srdci Európy má právo na existenciu. „Pripomínajme si Štefánika nielen ako symbol, ale ako človeka so živým a aktuálnym posolstvom,“ dodal Pellegrini s tým, že jeho život je príkladom lásky k vlasti spojenej s hlbokými vedomosťami.
Historické fakty o tragédii:
- Dátum úmrtia: 4. máj 1919 pri návrate do vlasti.
- Miesto nehody: Ivanka pri Dunaji neďaleko Bratislavy.
- Miesto odpočinku: Mohyla na vrchu Bradlo, dielo architekta Dušana Jurkoviča.
Raši: Štefánik svoj život zasvätil slobode a budúcnosti nášho národa
Pamiatku generála Milana Rastislava Štefánika si v pondelok uctil aj predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD). Pri príležitosti 107. výročia tragického skonu tohto velikána moderných slovenských dejín vyzdvihol jeho celoživotné úsilie v službe vlasti a viery v slobodnú budúcnosť národa.
Raši označil Štefánika za kľúčovú osobnosť, ktorej životný príbeh spája hneď niekoľko významných rolí – od vedca cez diplomata až po štátnika. „Jeho odvaha, vízie a služba vlasti zostávajú trvalým odkazom pre nás všetkých a cennou inšpiráciou pre mladých ľudí,“ uviedol Raši vo svojom statuse na sociálnej sieti.
Odkaz Milana Rastislava Štefánika zostáva aj v máji 2026 jedným z najpevnejších pilierov slovenskej národnej identity. Slová predsedu NR SR Richarda Rašiho podčiarkujú dôležitosť pripomínania si osobností, ktoré svoj osobný prospech obetovali v prospech celku. Štefánikovo krédo „Veriť, milovať, pracovať“ tak aj po viac ako storočí slúži ako morálny kompas pre súčasné aj budúce generácie Slovákov.