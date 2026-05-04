Napätie na Blízkom východe dosahuje v pondelok 4. mája 2026 kritický bod. Teherán otvorene pohrozil útokmi na americké námorníctvo v prípade, že vstúpi do strategického Hormuzského prielivu. Reaguje tak na vyhlásenie prezidenta Donalda Trumpa o spustení operácie „Projekt sloboda“, ktorá má uvoľniť lode uviaznuté v Perzskom zálive.
Iránske ultimátum: Vstup do prielivu znamená útok
Iránske ozbrojené sily vydali ostré varovanie adresované Washingtonu. Akékoľvek priblíženie sa americkej armády k Hormuzskému prielivu bude považované za agresiu. „Ak sa budú chcieť priblížiť alebo vstúpiť, stanú sa cieľom útoku a budú napadnuté,“ uvádza sa v oficiálnom vyhlásení Teheránu. Irán trvá na tom, že akýkoľvek pohyb v oblasti musí byť koordinovaný s ich velením.
Kľúčové faktory eskalácie (máj 2026):
- Projekt sloboda: Americká iniciatíva zameraná na vyvedenie uviaznutých komerčných plavidiel.
- Vojenská prítomnosť: Veliteľstvo CENTCOM nasadzuje torpédoborce, letectvo a tisíce vojakov.
- Blokáda: Doprava v prielive sa po úderoch z 28. februára prakticky úplne zastavila.
Trumpov „humanitárny proces“ pod hrozbou sily
Prezident Donald Trump na sieti Truth Social označil operáciu za humanitárne gesto, ktoré má pomôcť nevinným firmám a krajinám. Hoci priamo nespomenul eskortu lodí, varoval, že USA budú „nablízku“ a na akýkoľvek pokus o narušenie procesu zareagujú rázne. Podľa analýz denníka The Wall Street Journal môže ísť skôr o strategické usmerňovanie než o priamu ochranu každého plavidla.
Ekonomické dopady uzavretia prielivu:
- Energetika: Prielivom prechádza cca 20 % svetovej produkcie ropy a skvapalneného zemného plynu (LNG).
- Logistika: Podľa údajov agentúry Bloomberg je momentálne lodná doprava na nule.
- Ceny: Úplné zastavenie prepravy vyvoláva obavy z globálneho energetického šoku.
Situácia v Hormuzskom prielive v máji 2026 pripomína ticho pred búrkou. Kým Washington prezentuje „Projekt sloboda“ ako záchrannú misiu, Irán v nej vidí neprijateľnú vojenskú provokáciu. Vzhľadom na to, že prieliv je životne dôležitou tepnou pre svetovú ekonomiku, akýkoľvek ozbrojený stret v tejto oblasti by mal okamžité a drastické následky pre globálny trh s energiami.