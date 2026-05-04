Motoristov na kľúčovom ťahu D1 čakajú výrazné obmedzenia. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v pondelok 4. mája 2026 spustila komplexnú jarnú údržbu tunela Višňové. Počas dvoch týždňov bude doprava z úseku Lietavská Lúčka – Dubná Skala presmerovaná na obchádzkovú trasu cez obávaný úsek pod hradom Strečno.
Logistická operácia s desiatkami strojov
Údržba najdlhšieho slovenského tunela si vyžaduje masívne nasadenie personálu aj techniky. Podľa generálneho riaditeľa NDS Filipa Macháčka sa na prácach podieľa približne 70 ťažkých mechanizmov a až 150 pracovníkov. Harmonogram je nastavený tak, aby sa do štrnástich dní stihli vyčistiť obrovské plochy ostenia aj vozovky a preverili sa zložité technologické systémy.
Kľúčové parametre údržby (máj 2026):
- Čistenie ostenia: 150 000 m² plochy stien tunela.
- Vozovka: Prepláchnutie 110 000 m² asfaltového povrchu.
- Drenážny systém: Čistenie 66 km rúr na odvod horninovej vody.
Prevencia a testovanie technológií
Okrem čistoty je prioritou bezpečnosť. Technici počas uzávery podrobia skúškam vyše 500 hlásičov požiaru a 400 kamier, ktoré nepretržite monitorujú premávku. „Prekontroluje sa fungovanie viac ako 3000 kusov osvetlenia a komplexnou kontrolou prejde 150 zariadení vetrania,“ spresnila NDS. Revízia sa týka aj 120 SOS výklenkov a 100 premenných dopravných značiek.
Rozpis uzávery tunelových rúr:
- Smer Košice: Uzatvorený od pondelka 8.00 h.
- Smer Bratislava: Uzatvorený od pondelka 19.00 h.
- Dĺžka uzávery: Predpokladané trvanie 14 dní.
Súčinnosť so Strečnom
Dobrou správou pre vodičov je koordinácia s prácami na ceste I/18. Počas uzávery tunela Višňové budú na obchádzkovej trase cez Strečniansku úžinu pozastavené všetky sanačné práce. Dopravu tak nebude obmedzovať žiaden pohyb stavbárov ani mechanizmov, čo má zabezpečiť maximálnu možnú priepustnosť tejto vyťaženej komunikácie.
Dohľad nad technológiou zahŕňa:
- Požiarna bezpečnosť: Testovanie 500 detektorov a ventilácie.
- Dopravné riadenie: Kontrola 100 inteligentných značiek.
- Osvetlenie: Profylaktická prehliadka 3 000 svetelných bodov.
Jarná údržba tunela Višňové v roku 2026 je nevyhnutným krokom pre zachovanie prevádzkovej bezpečnosti tohto strategického objektu. Hoci presmerovanie dopravy na cestu I/18 cez Strečno pravidelne spôsobuje zdržania, koordinácia so správcami ciest prvej triedy by mala minimalizovať riziká kolapsu dopravy. Motoristom sa napriek tomu odporúča sledovať aktuálne dopravné informácie a v špičkách počítať s časovou rezervou.