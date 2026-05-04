Dopravný kolaps na hlavnom ťahu do hlavného mesta. V pondelok 4. mája ráno ochromila dopravu na diaľnici D1 vážna dopravná nehoda. Incident sa stal na 24,5. kilometri v úseku medzi Sencom a Bernolákovom. Smer do Bratislavy je aktuálne prejazdný len v jednom jazdnom pruhu, pričom polícia nariadila rozsiahly odklon dopravy.
Odklon dopravy cez Bernolákovo
Bratislavská krajská polícia okamžite po nehode začala s riadením dopravy a odkláňaním prúdu vozidiel. Vodiči smerujúci do Bratislavy musia počítať s výrazným zdržaním. „Odklon vozidiel je vedený z diaľnice D1 na Senec a Pezinok, následne je doprava presmerovaná cez obec Bernolákovo po ceste č. 127,“ spresnila polícia vo svojom vyhlásení. Opätovné napojenie na diaľnicu je možné až na križovatke Triblavina.
Aktuálne dopravné obmedzenia na D1:
- Miesto nehody: Diaľnica D1, km 24,500 (smer Bratislava).
- Prejazdnosť: Len jeden jazdný pruh, tvoria sa dlhé kolóny.
- Alternatívna trasa: Smer Senec/Pezinok -> Bernolákovo (cesta 127) -> Triblavina.
Zelená vlna STVR hlási na danom úseku približne hodinu a pol dlhé zdržanie. Na obchádzke cez Senec sa vodiči takisto zdržia hodinu a pol a na obchádzke cez Blatné, Šenkvice a Pezinok si vodiči v kolóne postoja hodinu.
Polícia apeluje na opatrnosť
Presné príčiny a okolnosti vzniku nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania. Policajné zložky zostávajú na mieste, kým nebudú odstránené následky zrážky a vozidlá nebudú odtiahnuté. Vodičov žiadajú o trpezlivosť a striktné dodržiavanie pokynov hliadok. „Žiadame vodičov, aby zvýšili opatrnosť a ak je to možné, využili alternatívne trasy,“ dodali policajti s tým, že o sprejazdnení úseku budú včas informovať.
Odporúčania pre vodičov v kolóne:
- Záchranná ulička: Nezabúdajte na vytvorenie priestoru pre prejazd záchranných zložiek.
- Sledovanie dopravy: Využívajte online navigácie na monitorovanie aktuálneho zdržania.
- Dodržiavanie odstupu: Predchádzajte ďalším reťazovým kolíziám v spomalenej premávke.