Trnavský arcibiskup Ján Orosch absolvoval počas uplynulej soboty (2. mája) chirurgický zákrok v oblasti tráviaceho traktu. Operácia prebehla bez komplikácií a zdravotný stav arcibiskupa sa podľa oficiálnych informácií vyvíja veľmi dobre. O úspešnom zákroku verejnosť informoval hovorca Trnavskej arcidiecézy Dušan Kolenčík.

Priebeh rekonvalescencie a výzva k veriacim

Z vyjadrení hovorcu arcidiecézy vyplývajú o aktuálnom stave a nemocničnej liečbe nasledovné skutočnosti:

  • arcibiskup absolvoval operačný zákrok priamo v trnavskej nemocnici,
  • „Trnavský arcibiskup zostáva nateraz v odbornej starostlivosti lekárov, kde sa podrobuje štandardnej pooperačnej rekonvalescencii, ktorá sa vyvíja priaznivo,“ priblížil situáciu Dušan Kolenčík.

Vedenie arcidiecézy sa v súvislosti s prebiehajúcou hospitalizáciou obrátilo aj na veriacich. „Prosíme o duchovnú podporu a modlitby za jeho skoré úplné zotavenie,“ doplnil na záver hovorca.