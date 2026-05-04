Trnavský arcibiskup Ján Orosch absolvoval počas uplynulej soboty (2. mája) chirurgický zákrok v oblasti tráviaceho traktu. Operácia prebehla bez komplikácií a zdravotný stav arcibiskupa sa podľa oficiálnych informácií vyvíja veľmi dobre. O úspešnom zákroku verejnosť informoval hovorca Trnavskej arcidiecézy Dušan Kolenčík.
Priebeh rekonvalescencie a výzva k veriacim
Z vyjadrení hovorcu arcidiecézy vyplývajú o aktuálnom stave a nemocničnej liečbe nasledovné skutočnosti:
- arcibiskup absolvoval operačný zákrok priamo v trnavskej nemocnici,
- „Trnavský arcibiskup zostáva nateraz v odbornej starostlivosti lekárov, kde sa podrobuje štandardnej pooperačnej rekonvalescencii, ktorá sa vyvíja priaznivo,“ priblížil situáciu Dušan Kolenčík.
Vedenie arcidiecézy sa v súvislosti s prebiehajúcou hospitalizáciou obrátilo aj na veriacich. „Prosíme o duchovnú podporu a modlitby za jeho skoré úplné zotavenie,“ doplnil na záver hovorca.