Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v nedeľu potvrdila tragickú udalosť na výletnej lodi v Atlantickom oceáne, kde zatiaľ zomreli traja ľudia. U jednej z obetí už bola laboratórne potvrdená nebezpečná infekcia hantavírusom. O mimoriadnej situácii informovala agentúra AFP a britská televízia Sky News.

Prepuknutie nákazy na výletnej lodi

Podľa doterajších zistení došlo k prepuknutiu nákazy na výletnej lodi MV Hondius (plaviacej sa pod holandskou vlajkou) počas plavby z argentínskeho mesta Ushuaia na Kapverdské ostrovy. „K dnešnému dňu bol laboratórne potvrdený jeden prípad infekcie hantavírusom a existuje päť ďalších podozrení na túto infekciu,“ uviedla WHO pre tlačovú agentúru AFP s tým, že celkovo je postihnutých šesť osôb.

„Zo šiestich postihnutých osôb tri zomreli a jedna je momentálne na jednotke intenzívnej starostlivosti v Juhoafrickej republike,“ dodala Svetová zdravotnícka organizácia vo svojom oficiálnom vyhlásení.

Obete a hospitalizovaný britský turista

Juhoafrické ministerstvo zdravotníctva zverejnilo bližšie podrobnosti o stave a identite niektorých zasiahnutých pasažierov:

  • jediným aktuálne hospitalizovaným je britský turista, ktorého po ochorení na mori previezli do súkromného zariadenia v meste Sandton (Juhoafrická republika) a laboratórne testy na hantavírus u neho vyšli pozitívne,
  • prvou obeťou je 70-ročný muž, ktorý náhle ochorel s horúčkou a bolesťami počas plavby a zomrel bezprostredne po príchode na ostrov Svätá Helena,
  • druhou obeťou je jeho 69-ročná manželka pochádzajúca z Holandska, ktorá náhle skolabovala a zomrela v Juhoafrickej republike (na letisku neďaleko Johannesburgu), keď sa chcela vrátiť do vlasti.

Ako sa prenáša a prejavuje hantavírus

Nebezpečné hantavírusy sa prenášajú najmä kontaktom s infikovanými hlodavcami (ako sú potkany a myši) a ich výlučkami. U ľudí spôsobujú dva závažné a potenciálne smrteľné stavy – pľúcny syndróm (HPS) a hemoragickú horúčku s renálnym syndrómom (HFRS). Zatiaľ čo HPS ťažko postihuje pľúca, HFRS útočí na obličky a prejavuje sa intenzívnymi bolesťami hlavy, brucha, zimnicou i rozmazaným videním.