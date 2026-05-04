Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v nedeľu potvrdila tragickú udalosť na výletnej lodi v Atlantickom oceáne, kde zatiaľ zomreli traja ľudia. U jednej z obetí už bola laboratórne potvrdená nebezpečná infekcia hantavírusom. O mimoriadnej situácii informovala agentúra AFP a britská televízia Sky News.
Prepuknutie nákazy na výletnej lodi
Podľa doterajších zistení došlo k prepuknutiu nákazy na výletnej lodi MV Hondius (plaviacej sa pod holandskou vlajkou) počas plavby z argentínskeho mesta Ushuaia na Kapverdské ostrovy. „K dnešnému dňu bol laboratórne potvrdený jeden prípad infekcie hantavírusom a existuje päť ďalších podozrení na túto infekciu,“ uviedla WHO pre tlačovú agentúru AFP s tým, že celkovo je postihnutých šesť osôb.
„Zo šiestich postihnutých osôb tri zomreli a jedna je momentálne na jednotke intenzívnej starostlivosti v Juhoafrickej republike,“ dodala Svetová zdravotnícka organizácia vo svojom oficiálnom vyhlásení.
Obete a hospitalizovaný britský turista
Juhoafrické ministerstvo zdravotníctva zverejnilo bližšie podrobnosti o stave a identite niektorých zasiahnutých pasažierov:
- jediným aktuálne hospitalizovaným je britský turista, ktorého po ochorení na mori previezli do súkromného zariadenia v meste Sandton (Juhoafrická republika) a laboratórne testy na hantavírus u neho vyšli pozitívne,
- prvou obeťou je 70-ročný muž, ktorý náhle ochorel s horúčkou a bolesťami počas plavby a zomrel bezprostredne po príchode na ostrov Svätá Helena,
- druhou obeťou je jeho 69-ročná manželka pochádzajúca z Holandska, ktorá náhle skolabovala a zomrela v Juhoafrickej republike (na letisku neďaleko Johannesburgu), keď sa chcela vrátiť do vlasti.
Ako sa prenáša a prejavuje hantavírus
Nebezpečné hantavírusy sa prenášajú najmä kontaktom s infikovanými hlodavcami (ako sú potkany a myši) a ich výlučkami. U ľudí spôsobujú dva závažné a potenciálne smrteľné stavy – pľúcny syndróm (HPS) a hemoragickú horúčku s renálnym syndrómom (HFRS). Zatiaľ čo HPS ťažko postihuje pľúca, HFRS útočí na obličky a prejavuje sa intenzívnymi bolesťami hlavy, brucha, zimnicou i rozmazaným videním.