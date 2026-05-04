Bezpilotné lietadlo zasiahlo v noci na pondelok výškovú budovu na ulici Mosfiľmovskaja v elitnej štvrti ruského hlavného mesta Moskva. „Nikto nebol zranený a na mieste zasahujú záchranné zložky,“ informoval verejnosť starosta mesta Sergej Sobianin. O mimoriadnej udalosti informuje TASR na základe správ od ruských agentúr TASS a RIA Novosti.
Zásah luxusnej štvrte a škody na budove
O nočnom útoku na známu budovu Mosfilm Tower okamžite informovali ruské telegramové kanály (Baza, Astra či Mash), ktoré zverejnili fotografie poškodenej výškovej budovy a trosiek dronu priamo na ulici. Z incidentu vyplývajú o dôležitosti zasiahnutej lokality nasledovné skutočnosti:
- zasiahnutá ulica Mosfiľmovskaja (pomenovaná po slávnych filmových štúdiách) sa nachádza v Západnom administratívnom okruhu,
- ide o prísne stráženú a elitnú štvrť, kde bežne sídlia mnohé zahraničné veľvyslanectvá a diplomatické rezidencie,
- podľa kanála Astra sa miesto útoku nachádza len približne sedem kilometrov od Červeného námestia a tri kilometre od sídla ruského ministerstva obrany.
Uzavretá ulica a evakuácia obyvateľov
Podľa ruského spravodajského portálu msk1.ru je celá ulica momentálne hermeticky uzavretá. Na mieste sú všade zaparkované vozidlá ministerstva vnútra, ministerstva pre mimoriadne situácie, sanitky a autá ďalších záchranných služieb. Obyvatelia zasiahnutého luxusného domu nemajú povolený vstup do svojich bytov a museli byť evakuovaní.
Ľudia tak musia čakať vonku na nádvorí či v neďalekom parku, pričom pre ich dočasné potreby úrady pristavili aj niekoľko autobusov. Kým komunálni pracovníci z ulice postupne odstraňujú nebezpečné trosky, agentúra RIA Novosti pripomenula, že ruské sily protivzdušnej obrany zostrelili len deň predtým ďalšie štyri drony letiace priamo smerom k Moskve.